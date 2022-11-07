Психически здоровы. Ученые создали подробный профиль виновников массовых расстрелов в школах

В новом исследовании ученые попытались найти закономерности в этих резонансных событиях.

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В большинстве случаев, когда речь заходит о массовых расстрелах в школах или других учебных заведениях, люди склонны считать, что на подобные агрессивные действия людей толкают психические заболевания или психоз, однако ученые пришли к выводу, что в реальности все обстоит немного иначе, пишет Sci Tech Daily.

В новом исследовании группа ученых из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета и Психиатрического института штата Нью-Йорк изучила базу данных массовых убийств Колумбии (CMMD). В общей сложности исследователи отобрали более 80 резонансных случаев связанных с учебными заведениями — школами, колледжами и университетами.

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По словам авторов, данное исследование является крупнейшим анализом массовых расстрелов в школах из когда-либо проводившихся. Ученые проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что массовые расстрелы в школах отличаются от других массовых убийств, а потому их стоит вынести в отдельную группу.

По словам доктора медицины и ведущего автора исследования Рэгги Гиргиса, они с коллегами обнаружили ряд характеристик, уникальных для массовых расстрелов в школах:

100% массовых расстрелов в школах были инициированы мужчинами;

средний возраст стрелков составил около 8 лет;

66,7% из инициаторов массовых расстрелов были европеоидами;

63% убийств были связаны с огнестрельным оружием;

47,6% произошли в США;

45,6% массовых расстрелов заканчивались самоубийством преступников.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что у виновников массовых расстрелов в школах не обнаружили психических заболеваний, в том числе шизофрении, или психозов. Психотические симптомы редко наблюдались у преступников, использующих не огнестрельное оружие. При этом ученые обнаружили, что почти половина инициаторов массовых убийств покончили с собой. Ученые предполагают, что преступники считали себя некой формой "последнего акта".

Исследователи предполагают, что для предотвращения массовых убийств в будущем, необходимо перестать сосредотачиваться на психическом здоровье преступников и начать изучать культурные и социальные факторы, которые предшествовали трагедии.

По словам соавтора исследования профессора психиатрии Пола Аппельбаума, определение психического заболевания как основной причины насилия вводит в заблуждение и по сути искажает правду.

Ученые предполагают, что их исследование способно помочь законодателям и правоохранительным органам лучше понять природу массовых расстрелов в школах, а также понять, чем они отличаются от других массовых убийств.

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