Майкл Майерс и Фредди Крюгер делают из студентов-медиков лучших врачей: как это работает

Профессор психиатрии построил свой курс на изучении фильмов ужасов.

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Профессор психиатрии Энтонии Тобиа построил свой увлекательный курс на изучении более трех десятков фильмов ужасов. Курс психиатрии с необычным названием "31 рыцарь Хэллоуина" изучают в Университетской больнице Рутгерса имени Роберта Вуда Джонсона, пишет Inverse.

В своих лекциях Тобиа использует персонажей фильмов в качестве вымышленного примера для своих студентов-медиков, чтобы диагностировать и лечить таких пациентов, как Джек Торранс из "Сияния" и Фредди Крюгер из "Кошмаров на улице Вязов".

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Несмотря на то, что программа "31 рыцарь Хэллоуина" имеет развлекательную подоплеку, она все же служит не только развлечением, но и призвана сделать студентов этого курса лучшими врачами. По словам профессора Тобиа, хирурги, эндокринологи и другие врачи не могут использовать подобный опыт, однако психиатрам в этом очень повезло — по сути фильмы ужасов являются кладезем информации для студентов. Все фильмы исследуют человеческое поведение, а потому могут продемонстрировать студентам как типичные, так и нетипичные аспекты психического здоровья человека.

На каждый день октября профессор Тобиа назначает своим ученикам просмотр и анализ одного из фильмов ужасов с психиатрической точки зрения. После они с группой обсуждают свои внутренние реакции и мысли с психиатрической точки зрения. В программу вошли такие известные хорорры, как "Сияние", который является любимым фильмом самого профессора Тобиа, "Пила", "Остров проклятых", "Кошмар на улице вязов", "Крик", "Хэллоуин" и другие.

По словам профессора, во время просмотров фильмов ужасов студенты-медики тренируются в определении симптомов психических расстройств. По сути их "пациентами становятся" Майкл Майерс, Джейсон Вурхиз и даже Фредди Крюгер.

Психиатр отмечает, что знакомства с этими тремя десятками фильмов может подготовить будущих психиатров к множеству сценариев, с которыми они могут столкнуться в своей будущей практике.

Тобиа отмечает, что во время просмотров фильмов ужасов зрители подсознательно часто ассоциирует себя с жертвой. Однако у своих студентов ему хочется развить способность понимать принципиально иную точку зрения. Профессор отмечает, что данный курс является уникальным и уверен, что он поможет сделать его студентов-медиков лучшими в своем деле.

Ранее Фокус писал, что ученые объяснили, почему людям нравятся фильмы ужасов.