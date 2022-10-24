В мире кошмаров. Ученые объяснили, почему людям нравятся фильмы ужасов

Просмотр хорроров не только приносит удовольствие, но и укрепляет психическое здоровье.

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Сердцебиение учащается, мышцы напрягаются, ладони потеют, а желудок скручивает. Когда страх утихает, мы чувствуем некое удовольствие. Однако что это? Облегчение от того, что выжил или нечто большее? В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, почему людям нравится чувство страха и как оно влияет на наше психическое здоровье, пишет The Guardian.

Страх — очень древняя эмоция. В ранних обществах страшные сказки рассказывали детям, чтобы предупредить об опасностях, которые могут их поджидать — например, волки или другие хищники в лесу. Позже кинематограф открыл окно в коллективные страхи общества. Например, научно-фантастический фильм "Годзилла" (1954 года), в котором монстр был создан ядерным излучением, базируется на общей тревоге касательно атомных атак во время Второй мировой войны.

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Главными героями фильмов ужасов часто становятся роботы, восстающие против создателей, или смертоносный искусственный интеллект. Все это также основывается на опасениях общества. В конце 1970-х и 1980-х годах мир столкнулся с множеством серийных убийц и как следствие появляются такие персонажи, как Майкл Майерс и Фрэдди Крюгер. Март 2020 года ознаменовался началом пандемии коронавируса и вернул интерес к фильмам о смертельных вирусах. Например, с началом пандемии резко возросло количество загрузок фильма "Заражение".

Профессор Марк Мальмдорф-Андерсен и его коллеги из датского Орхусского университета исследуют когнитивные процессы, связанные с игрой и обучением. Ученые предположили, что фильмы ужасов обладают некоторым обучающим потенциалом, помогающим людям бороться с неопределенностью.

Более ранее исследование показало, что любители фильмов ужасов во время пандемии коронавируса оказались психологически более устойчивыми, чем те, кто не любит хорроры.

Мальмдорф-Андерсен считает, что это объясняется тем, что в фильмах ужасов люди сталкиваются с похожими сценариями и затем могут использовать это опыт для реагирования на новые, неопределенные обстоятельства. Простыми словами, фильмы ужасов помогают составить собственную инструкцию на случай наихудшего сценария.

Исследователи пришли к заключению, что удовольствие от страха, которое люди испытывают в момент просмотра фильмов ужасов, связано с умением справляться с непредсказуемыми ситуациями. Ученые также считают, что детские игры, связанные со страхом и риском, могут действовать как защитный фактор от беспокойства. По сути игра является стратегий, позволяющей справиться с незнакомой или непредсказуемой ситуацией.

Чтобы изучить связь между страхом и удовольствием Мальмдорф-Андерсен с коллегами изучили группу людей в доме с привидениями. Испытуемые добровольно согласились принять участие в эксперименте. Ученые наблюдали за испытуемыми, снимали видео и спрашивали о самочувствии на разных этапах эксперимента.

В доме с привидениями каждую ночь работают от 70 до 100 актеров, которые играют разные роли — от зомби, поедающих мозги, до серийных убийц с бензопилами. Актеры бросают гостям вызовы на разных уровнях — страх, беспокойство, клаустрофобия, темнота, отвращение или страх перед прыжком.

В ходе наблюдений Мальмдорф-Андерсен с коллегами обнаружили, что людям не нравится слишком выходить за рамки своего нормального физиологического состояния, однако им нравится немного выходить из зоны комфорта. По сути нам нравится "золотая середина" между страхом и удовольствием, где за потоком страха быстро следует облегчение, которое приводит к высвобождению эндорфинов и допамина, и вызывает некоторою эйфорию.

Однако ученые считают, что у разных людей разный уровень активации определенных областей мозга — в результате то, что вызывает трепет у одних, может стать настоящим ужасом для других. Грань слишком тонка, а слишком сильный страх способен привести к дистрессу и дисфункции.

По словам нейробиолога из Бристольского университета Шарлотты Лоуренсон, у ученых есть некоторое понимание того, как работают нейронные сети страха и как они координируют поведение, однако остается еще много загадок.

Когда мы сталкиваемся с потенциально опасной средой, в мозгу активируются два пути — быстрый и более медленный. Во время первого — информация передается в сенсорный таламус, затем в миндалевидное тело. Это позволяет нам незамедлительно реагировать на угрожающие стимулы. Во время второго — информация отправляется в таламус, затем в кору, связанную с сознанием, рассуждениями и памятью. В результате мы анализируем угрозу и определяем, в действительности ли мы находимся в опасности.

По словам Лоуренсон, ученые точно не знают, где именно возникает чувство страха, однако, по всей вероятности, оно возникает в результате активации сетей страха, затрагивающих сразу несколько областей мозга.

Ранее Фокус писал о том, что самое доступное обезболивающее в мире опасно влияет на поведение людей — убивает страх.