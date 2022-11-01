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Технології та наука

Майкл Маєрс і Фредді Крюгер роблять зі студентів-медиків найкращих лікарів: як це працює

Майкл Маєрс, Фредді Крюгер
Фото: фильмы ужасов | Майкл Маєрс і Фредді Крюгер допомагають студентам вчитися

Професор психіатрії побудував свій курс на вивченні фільмів жахів.

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Професор психіатрії Ентоні Тобіа збудував свій захопливий курс на вивченні понад трьох десятків фільмів жахів. Курс психіатрії з незвичайною назвою "31 лицар Геловіну" вивчають в Університетській лікарні Рутгерса імені Роберта Вуда Джонсона, пише Inverse.

У своїх лекціях Тобіа використовує персонажів фільмів як вигаданий приклад для своїх студентів-медиків, щоб діагностувати й лікувати таких пацієнтів як Джек Торранс із "Сяйва" та Фредді Крюгера з "Кошмарів на вулиці В'язів".

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Незважаючи на те, що програма "31 лицар Геловіну" має розважальне підґрунтя, вона все ж таки служить не тільки розвагою, а й покликана зробити студентів цього курсу найкращими лікарями. За словами професора Тобіа, хірурги, ендокринологи й інші лікарі не можуть використати подібний досвід, проте психіатрам у цьому дуже пощастило — по суті фільми жахів є джерелом інформації для студентів. Усі фільми досліджують людську поведінку, тому можуть продемонструвати студентам як типові, так і нетипові аспекти психічного здоров'я людини.

На кожен день жовтня професор Тобіа призначає своїм учням перегляд і аналіз одного з фільмів жахів із психіатричної точки зору. Потім вони з групою обговорюють свої внутрішні реакції і думки з психіатричної точки зору. До програми увійшли такі відомі хорори як "Сяйво", який є улюбленим фільмом самого професора Тобіа, "Пила", "Острів проклятих", "Кошмар на вулиці в'язів", "Крик", "Геловін" та інші.

За словами професора, під час перегляду фільмів жахів студенти-медики тренуються у визначенні симптомів психічних розладів. По суті, їхніми "пацієнтами стають" Майкл Маєрс, Джейсон Вурхіз і навіть Фредді Крюгер.

Психіатр зазначає, що знайомства з цими трьома десятками фільмів може підготувати майбутніх психіатрів до безлічі сценаріїв, із якими вони можуть зіткнутися у своїй майбутній практиці.

Тобіа зазначає, що під час переглядів фільмів жахів глядачі підсвідомо часто асоціюють себе з жертвою. Однак у своїх студентів йому хочеться розвинути здатність розуміти принципово інший погляд. Професор зазначає, що цей курс є унікальним, і впевнений, що він допоможе зробити його студентів-медиків найкращими у своїй справі.

Раніше Фокус писав, що вчені пояснили, чому людям подобаються фільми жахів.