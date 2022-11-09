Пугает до смерти. Ученые рассказали, почему мы боимся ползучих гадов, тесноты и высоты

Психологи рассказали, как и почему возникли арахнофобия, акрофобия, энтомофобия и клаустрофобия.

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Вероятнее всего каждый из нас сталкивался в жизни хотя бы с одной фобией — кто-то панически боится пауков, другие — вздрагивают при виде насекомых, третьи — боятся высоты или темноты, пишет Daily Mail.

У всех наших страхов есть причины и история возникновения. Психологи пролили свет на то, почему некоторые из нас так боятся пауков, змей или закрытых пространств.

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Акрофобия

Акрофобия, или боязнь высоты, является одним из самых распространенных страхов в мире. Опросы показывают, что треть населения Земли испытывает дискомфорт в той или иной степени и лишь 3-5% населения планеты заявляют, что не испытывают страха перед высотой.

Долгое время считалось, что страх высоты возникает в результате травматического опыта, например, травмы при падении. Однако исследователи не обнаружили связи между опытом и акрофобией и предположили, что это врожденный страх.

Психологи-эволюционисты считают, что люди с боязнью высоты с большей вероятностью будут избегать потенциально опасных ситуаций. Предполагается, что у них больше шансов выжить с эволюционной точки зрения, а значит и передать свои страхи следующему поколению.

Исследования также показывают, что страх высоты усиливается с возрастом, потому что он напрямую связан с чувством равновесия. По словам профессора из Королевского колледжа Лондона Кевина Гурнея, с годами наш орган равновесия ухудшается и мы, вероятно, чувствуем себя более уязвимыми.

Любопытно, что акрофобы воспринимают высоту как более высокую, чем те, кто не испытывает страха.

[ + – ] В пауках нас пугает буквально все Фото: ITV/Shutterstock

Арахнофобия

Несмотря на то, что далеко не все пауки являются ядовитыми, движение их крохотных ножек по полу способно многих из нас дрожать от страха. По словам профессора психологии Джона Мэйя, в пауках нас пугает все — их угловатые ноги, темные цвета и даже тот факт, что они передвигаются непредсказуемо.

Дело в том, что люди, как правило, не любят угловатые формы, а предпочитаю изогнутые, а также ассоциируют темные цвета с чем-то плохим и предпочитают существ, логику передвижений которых мы понимаем. Пауки похоже словили комбо и поставили галочки напротив всех этих пунктов.

Любопытно, что люди, боящиеся пауков, как и агрофобы, чаще склонны преувеличивать размеры пауков, а также рассказывают небылицы о том, будто пауки залезают кому-то в рот, чего они в действительности не делают.

Профессор Мэй также отмечает, что данная фобия "социально обусловлена", а потому мы с большей вероятностью разовьем ее в старшем возрасте, если в детстве столкнемся с проявлением страха у родителей или родственников.

Энтомофобия

Некоторые из нас боятся не только пауков, но и целого ряда ползучих гадов — например, тараканов. Ученые предполагают, что эта фобия связана с чувством отвращения "реакцией отторжения".

Исследователи предполагают, что отвращение берет свое начало от желания обезопасить себя, например, у нас развивается естественное отвращение к гнилой пище, потому что она делает нас больными. По такому же принципу мы оцениваем присутствие насекомых, они представляются нам признаком чего-то небезопасного — разлагающегося животного или экскрементов. В результате наше отвращение защищает нас.

Исследовании группы ученых из Технологического института Джорджии показало, что наблюдение за насекомыми у большинства из нас вызывает реакцию в островковой доле мозга, связанной с отвращением. При этом миндалевидное тело, связанное со страхом, срабатывало лишь во время просмотра видео с пугающими животными.

Любопытно, что насекомые в доме вызывают у людей больше отвращения, чем в дикой природе. Ученые предполагают, что это может быть связано с чувством вторжения или из-за того, что насекомые дома сигнализируют о загрязнении и могут быть связаны с болезнями.

[ + – ] Боязнь небольших закрытых пространств стала поводом для научных споров Фото: ITV/REX/Shutterstock

Клаустрофобия

Боязнь небольших закрытых пространств стала поводом для научных споров. Ученые предполагают, что подобно акрофобии, она может быть связана с травмирующим опытом. Однако у многих людей, переживших травмирующий опыт в замкнутом пространстве, не развивается клаустрофобия, а потому ученые уверены, что существуют и другие факторы.

Некоторые ученые-бихевиористы предполагают, что боязнь замкнутых пространств может являться не чем иным, как продуктом эволюции — тесные пространства создают угрозу для выживания из-за удушья или ловушки.

Однако исследование показало, что люди, которые проецируют свое личное пространство далеко за пределы тела, чаще страдают от клаустрофобии. Тесты показали, что клаустрофобы недооценивают горизонтальные расстояния.

[ + – ] Офидиофобия эволюционная и привита людям предками Фото: ITV/REX/

Офидиофобия

Ученые считают, что боязнь змей не связана с воздействием — ведь множество людей, страдающих офидиофобией, живут в странах, где встреча с земноводными будет редкостью.

Исследователи пришли к выводу, что эта фобия эволюционная и привита людям предками, после того, как они сумели избежать ядовитых рептилий и смогли размножиться.

Любопытно, что изображения змей способны вызвать стрессовую реакцию у младенцев возрастом всего 6 месяцев. Исследователи пришли к выводу, что офидиофобия явно является унаследованной реакцией на стресс и предрасполагает нас к тому, чтобы воспринимать змей как опасных и отвратительных.

Ранее Фокус писал, что ученые объяснили, почему людям нравятся фильмы ужасов.