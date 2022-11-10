Поросячьи арбитры. Ученые узнали, почему свиньи не могут пройти мимо драки сородичей (видео)

Исследование показывает, что третий поросенок или попытается успокоить жертву обнимашками, или уменьшит умерит пыл агрессора.

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Возможно вы не замечали, но свиньи никогда не пройдут мимо драки сородичей. Нет, они не станут врываться в драку, чтобы добавить "огоньку", а скорее попытаются снизить накал страстей, пишет Daily Mail.

Ученых Джада Кордони, Иван Норша и их коллеги из Туринского университета в Италии заинтересовало такая "чуткость" поросят и они решили разобраться, что же происходит на самом деле.

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В ходе исследования ученые наблюдали, как более сотни свиней разрешали конфликты после драки. Полгода ученые наблюдали за поросятами и записывали взаимодействия между ними.

Они обнаружили, что агрессивно поведение свиней сопровождалось ударами головой, толканием, укусами и даже поднятием жертвы. Однако спустя три минуты после завершения конфликта свиньи демонстрировали примирение, например, контактировали носами, сидели друг с другом или опирались головой на другого. Любопытно, что агрессор и жертва в равной степени выступали инициаторами примирения.

В ходе наблюдений ученые заметили, что третья свинья-прохожий не может просто пройти мимо конфликта и обязательно всунет в него свой пяточек. Однако существует два разных поведения — в одном из случаев поросенок-наблюдатель может приблизиться к жертве, в другом — к агрессору.

Ученые пришли к выводу, что поросенок-наблюдатель или пытается успокоить жертву так называемыми обнимашками, прижимая ее к полу. Любопытно, что агрессор при этом продолжит свои нападки, но жертве станет немного легче, например, они перестают трястись, царапаться, зевать и жевать пустым ртом — все это признаки тревоги. Если же поросенок-наблюдатель приблизится к агрессору, а не жертве, накал конфликта немного спадет — количество выпадов, направленных на жертву, снижается.

Исследователи также заметили, что сторонние наблюдатели охотнее вмешиваются в конфликт, если у них есть тесные связи с агрессором или жертвой. Предполагается, что свиньи ценят определенные отношения и способны поддерживать близких родственников.

В дальнейшем ученые намерены узнать, работают ли подобные стратегии решения конфликта у всех свиней или только у этой группы.

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