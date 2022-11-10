Поросячі арбітри. Вчені дізналися, чому свині не можуть пройти повз бійку родичів (відео)

Дослідження показує, що третє порося або спробує заспокоїти жертву обіймашками, або зменшить запал агресора.

Related video

Можливо ви не помічали, але свині ніколи не пройдуть повз бійки родичів. Ні, вони не вриватимуться в бійку, щоб додати "вогнику", а ймовірніше спробують знизити напруження пристрастей, пише Daily Mail.

Вчених Джада Кордоні, Іван Норша та їхні колеги з Туринського університету в Італії зацікавила така "чутливість" поросят, і вони вирішили розібратися, що ж відбувається насправді.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені спостерігали, як понад сотню свиней вирішували конфлікти після бійки. Пів року вчені спостерігали за поросятами та записували взаємодії між ними.

Вони виявили, що агресивна поведінка свиней супроводжувалася ударами головою, штовханням, укусами та навіть підняттям жертви. Однак через три хвилини після завершення конфлікту свині демонстрували примирення, наприклад, контактували носами, сиділи один з одним або спиралися головою на іншого. Цікаво, що агресор і жертва однаково виступали ініціаторами примирення.

Під час спостережень вчені зауважили, що третя свиня-перехожий не може просто пройти повз конфлікт і обов'язково засуне в нього свій п'ятачок. Однак існує дві різні поведінки — в одному з випадків порося-спостерігач може наблизитися до жертви, в іншому — до агресора.

Вчені дійшли висновку, що порося-спостерігач або намагається заспокоїти жертву так званими обіймашками, притискаючи її до підлоги. Цікаво, що агресор продовжить свої нападки, але жертві стане трохи легше, наприклад, вони перестають тремтіти, дряпатися, позіхати і жувати пустим ротом — усе це ознаки тривоги. Якщо ж порося-спостерігач наблизиться до агресора, а не жертви, напруження конфлікту трохи спаде — кількість випадів, спрямованих на жертву, знижується.

Дослідники також зауважили, що сторонні спостерігачі охоче втручаються в конфлікт, якщо вони мають тісні зв'язки з агресором або жертвою. Передбачається, що свині цінують певні стосунки та здатні підтримувати близьких родичів.

Надалі вчені мають намір дізнатися, чи працюють такі стратегії вирішення конфлікту у всіх свиней, чи тільки у цієї групи.

Раніше Фокус писав, що вчені навчилися за звуком визначати сумно чи весело свиням.