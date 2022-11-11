Скрывались в Эквадоре. Ученые обнаружили самую большую популяцию гигантских океанических скатов

Исследование дает надежду на спасение этого уникального и исчезающего вида морских существ.

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Гигантские океанические скаты манта (Mobula birostris, ранее Manta birostris) находятся под угрозой исчезновения. Они являются крупнейшими скатами в мире и подвержены вылову из-за ценности своих жаберных пластин, пишет Forbes.

Исследование 2015 года показало, что около полкилограмма жаберных пластин манта могут стоить более 300 долларов, а взрослая особь может дать порядка 7 килограммов высушенных жаберных пластин. Отметим, что, вероятнее всего, с тех пор стоимость могла вырасти из-за истощения мировых запасов рыбы. В результате гигантские океанические скаты оказались под угрозой исчезновения.

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Но, похоже, у этого вида появился шанс на спасение — у побережья Эквадора обнаружили самую большую популяцию гигантских океанических скатов. За 14 лет наблюдений ученые смогли идентифицировать почти 3 тысячи особей. Любопытно, что во всем мире популяции скатов манта сокращается, потому новое исследований весьма порадовало ученых.

[ + – ] Гигантский океанический скат манта Фото: VWPICS/Universal Images Group/Getty Images

Однако было нечто, что встревожило исследователей. В ходе наблюдений они обнаружили, что более 500 особей были покрыты шрамам, вероятнее всего, оставшимися от запутывания в сетях и лесках.

По словам исследователей, ежегодно их команда погружается в эти воды, чтобы освободить гигантских океанических скатов из ловушек — как правило ученые снимают лески, крючки, а иногда и сети. Некоторые манты были настолько запутаны в лесках, что они буквально впивались в их кожу. Это беспокоит ученых.

Ученые отмечают, что частота запутывания в этом регионе настолько высока, что она подтверждает, что рыбный промысел представляет серьезную угрозу для существования вида не только у побережья Эквадора, но и в целом в мире.

Отметим, что в Эквадоре гигантские океанические скаты находятся под охраной. Однако исследователи считают, что этого недостаточно. Именно поэтому ученые работают над расширением программы по охране скатов манта по всему миру. Есть надежда, что исследователям все же удастся сохранить этот вид.

Ранее Фокус писал, что сотни скатов у берегов Австралии повторили форму материка.