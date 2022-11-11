Переховувалися в Еквадорі. Вчені виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів

Дослідження дає надію на порятунок цього унікального та зникаючого виду морських істот.

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Гігантські океанічні скати манта (Mobula birostris, раніше Manta birostris) знаходяться під загрозою зникнення. Вони є найбільшими скатами у світі й схильні до вилову через цінність своїх зябрових пластин, пише Forbes.

Дослідження у 2015 році показало, що близько пів кілограма зябрових пластин манта може коштувати понад 300 доларів, а доросла особина може дати близько 7 кілограмів висушених зябрових пластин. Зазначимо, що, найімовірніше, відтоді ціна могла зрости через виснаження світових запасів риби. В результаті гігантські океанічні скати опинилися під загрозою зникнення.

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Але, ймовірно, у цього виду з'явився шанс на порятунок — біля узбережжя Еквадору виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів. За 14 років спостережень вчені змогли ідентифікувати майже 3 тисячі особин. Цікаво, що в усьому світі популяції скатів манта скорочується, тому нове дослідження дуже втішило вчених.

[ + – ] Гігантський океанічний скат манта Фото: скат

Проте було щось, що стурбувало дослідників. Під час спостережень вони виявили, що понад 500 особин були покриті шрамами, найімовірніше, що залишилися від заплутування у сітках і волосінях.

За словами дослідників, щороку їхня команда занурюється у ці води, щоб звільнити гігантських океанічних скатів з пасток — як правило, вчені знімають волосіні, гачки, а іноді й сітки. Деякі манти були настільки заплутані у волосіні, що вона буквально врізалася в їхню шкіру. Це турбує вчених.

Вчені відзначають, що частота заплутування в цьому регіоні настільки висока, що вона підтверджує, що рибний промисел становить серйозну загрозу для існування виду не тільки біля узбережжя Еквадору, але й у цілому світі.

Зазначимо, що в Еквадорі гігантські океанські скати перебувають під охороною. Проте дослідники вважають, що цього замало. Саме тому вчені працюють над розширенням програми з охорони скатів манта у всьому світу. Є надія, що дослідникам все ж таки вдасться зберегти цей вид.

Раніше Фокус писав, що сотні скатів біля берегів Австралії повторили форму материка.