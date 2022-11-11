Переховувалися в Еквадорі. Вчені виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів
Дослідження дає надію на порятунок цього унікального та зникаючого виду морських істот.
Гігантські океанічні скати манта (Mobula birostris, раніше Manta birostris) знаходяться під загрозою зникнення. Вони є найбільшими скатами у світі й схильні до вилову через цінність своїх зябрових пластин, пише Forbes.
Дослідження у 2015 році показало, що близько пів кілограма зябрових пластин манта може коштувати понад 300 доларів, а доросла особина може дати близько 7 кілограмів висушених зябрових пластин. Зазначимо, що, найімовірніше, відтоді ціна могла зрости через виснаження світових запасів риби. В результаті гігантські океанічні скати опинилися під загрозою зникнення.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Але, ймовірно, у цього виду з'явився шанс на порятунок — біля узбережжя Еквадору виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів. За 14 років спостережень вчені змогли ідентифікувати майже 3 тисячі особин. Цікаво, що в усьому світі популяції скатів манта скорочується, тому нове дослідження дуже втішило вчених.
Проте було щось, що стурбувало дослідників. Під час спостережень вони виявили, що понад 500 особин були покриті шрамами, найімовірніше, що залишилися від заплутування у сітках і волосінях.
За словами дослідників, щороку їхня команда занурюється у ці води, щоб звільнити гігантських океанічних скатів з пасток — як правило, вчені знімають волосіні, гачки, а іноді й сітки. Деякі манти були настільки заплутані у волосіні, що вона буквально врізалася в їхню шкіру. Це турбує вчених.
Вчені відзначають, що частота заплутування в цьому регіоні настільки висока, що вона підтверджує, що рибний промисел становить серйозну загрозу для існування виду не тільки біля узбережжя Еквадору, але й у цілому світі.
Зазначимо, що в Еквадорі гігантські океанські скати перебувають під охороною. Проте дослідники вважають, що цього замало. Саме тому вчені працюють над розширенням програми з охорони скатів манта у всьому світу. Є надія, що дослідникам все ж таки вдасться зберегти цей вид.
Раніше Фокус писав, що сотні скатів біля берегів Австралії повторили форму материка.