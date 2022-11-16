Тихий убийца. Что такое черная плесень и чем она опасна для человека

Грибок непросто заметить, но он может быть смертельно опасен, в особенности для маленьких детей.

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Плесень достаточно распространена в домах — она может появляться на плитке, тканях, коврах, дереве или других материалах при наличии влаги. Как правило, грибок образовывается там, где есть конденсат и повышенная влажность— оконные рамы, ванные комнаты, подвалы и другие комнаты, пишет The Guardian.

Исследователи отмечают, что чаще всего в домах можно встретить два грибка — Cladosporium и Alternaria. Реже может встречаться черная плесень Stachybotrys chartarum, которая выделяет специфические токсины, вредные для человека.

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Влажная и заплесневелая среда в целом опасна для человека, особенно для людей, чувствительных к аллергенам. Распространенными симптомами аллергической реакции на плесень являются:

чихание и насморк;

покраснение глаз;

кожная сыпь.

Однако плесень также может воздействовать на нашу иммунную систему и провоцировать более серьезные проблемы, например, приступы астмы. Ученые отмечают, что Cladosporium и Alternaria могут провоцировать тяжелые, а порой и смертельные приступы астмы, а длительное воздействие плесени только усугубляет риск.

В то же время Stachybotrys chartarum может привести к синдрому больного зрения — токсины, выделяемые грибком, вызывают у людей плохое самочувствие. Исследования также показали, что грибок может быть смертельно опасным, например, привести к идиопатическим легочным кровотечениям у младенцев.

Кто в зоне риска

Медики отмечают, что наиболее уязвимыми перед воздействием черной плесени являются:

младенцы;

маленькие дети;

люди с респираторными заболеваниями (астма, аллергия);

люди с кожными заболеваниями (атопическая экзема);

люди с ослабленным иммунитетом.

Профилактика черной плесени

Чтобы не допустить развития черной плесени ученые советуют:

регулярно исследовать дом на предмет повреждения водой и плесенью;

бороться с источниками влажности; устранять течи и сырость;

контролировать влажность;

поддерживать в доме тепло.

Отметим, что с небольшим количеством плесени в доме можно справиться и самостоятельно. Однако если допустить распространение черной плесени в доме, для ее устранения придется обратиться к специалистам. Также исследователи предупреждают, что закрашивание плесени не возымеет эффекта — со временем она проявится вновь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что плесень способна выжить в открытом космосе.