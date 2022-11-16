Тихий убийца. Что такое черная плесень и чем она опасна для человека
Грибок непросто заметить, но он может быть смертельно опасен, в особенности для маленьких детей.
Плесень достаточно распространена в домах — она может появляться на плитке, тканях, коврах, дереве или других материалах при наличии влаги. Как правило, грибок образовывается там, где есть конденсат и повышенная влажность— оконные рамы, ванные комнаты, подвалы и другие комнаты, пишет The Guardian.
Исследователи отмечают, что чаще всего в домах можно встретить два грибка — Cladosporium и Alternaria. Реже может встречаться черная плесень Stachybotrys chartarum, которая выделяет специфические токсины, вредные для человека.
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Влажная и заплесневелая среда в целом опасна для человека, особенно для людей, чувствительных к аллергенам. Распространенными симптомами аллергической реакции на плесень являются:
- чихание и насморк;
- покраснение глаз;
- кожная сыпь.
Однако плесень также может воздействовать на нашу иммунную систему и провоцировать более серьезные проблемы, например, приступы астмы. Ученые отмечают, что Cladosporium и Alternaria могут провоцировать тяжелые, а порой и смертельные приступы астмы, а длительное воздействие плесени только усугубляет риск.
В то же время Stachybotrys chartarum может привести к синдрому больного зрения — токсины, выделяемые грибком, вызывают у людей плохое самочувствие. Исследования также показали, что грибок может быть смертельно опасным, например, привести к идиопатическим легочным кровотечениям у младенцев.
Кто в зоне риска
Медики отмечают, что наиболее уязвимыми перед воздействием черной плесени являются:
- младенцы;
- маленькие дети;
- люди с респираторными заболеваниями (астма, аллергия);
- люди с кожными заболеваниями (атопическая экзема);
- люди с ослабленным иммунитетом.
Профилактика черной плесени
Чтобы не допустить развития черной плесени ученые советуют:
- регулярно исследовать дом на предмет повреждения водой и плесенью;
- бороться с источниками влажности; устранять течи и сырость;
- контролировать влажность;
- поддерживать в доме тепло.
Отметим, что с небольшим количеством плесени в доме можно справиться и самостоятельно. Однако если допустить распространение черной плесени в доме, для ее устранения придется обратиться к специалистам. Также исследователи предупреждают, что закрашивание плесени не возымеет эффекта — со временем она проявится вновь.
Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что плесень способна выжить в открытом космосе.