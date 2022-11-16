Тихий вбивця. Що таке чорна пліснява і чим вона небезпечна для людини
Грибок непросто помітити, але він може бути смертельно небезпечний, особливо для маленьких дітей.
Пліснява досить поширена в будинках — вона може з'являтися на плитці, тканинах, килимах, дереві або інших матеріалах за наявності вологи. Як правило, грибок утворюється там, де є конденсат і підвищена вологість — віконні рами, ванні кімнати, підвали та інші кімнати, пише The Guardian.
Дослідники зазначають, що найчастіше в будинках можна зустріти два грибки — Cladosporium та Alternaria. Рідше може зустрічатися чорна пліснява Stachybotrys chartarum, яка виділяє специфічні токсини, шкідливі для людини.
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Вологе і запліснявіле середовище в цілому небезпечне для людини, особливо для людей, чутливих до алергенів. Поширеними симптомами алергічної реакції на плісняву є :
- чхання та нежить;
- почервоніння очей;
- шкірний висип.
Однак цвіль також може впливати на нашу імунну систему та провокувати серйозніші проблеми, наприклад, напади астми. Вчені відзначають, що Cladosporium і Alternaria можуть провокувати важкі, а часом і смертельні напади астми, а тривала дія цвілі лише посилює ризик.
Водночас Stachybotrys chartarum може призвести до синдрому хворого зору — токсини, що виділяються грибком, викликають у людей погане самопочуття. Дослідження також показали, що грибок може бути смертельно небезпечним, наприклад, призвести до ідіопатичних легеневих кровотеч у немовлят.
Хто в зоні ризику
Медики відзначають, що найбільш уразливими перед впливом чорної плісняви є :
- немовлята;
- маленькі діти;
- люди з респіраторними захворюваннями (астма, алергія);
- люди зі шкірними захворюваннями (атопічна екзема);
- люди з ослабленим імунітетом.
Профілактика чорної плісняви
Щоб не допустити розвитку чорної плісняви, вчені радять:
- регулярно досліджувати будинок щодо пошкодження водою і пліснявою;
- боротися із джерелами вологості; усувати течі та вогкість;
- контролювати вологість;
- підтримувати у будинку тепло.
Зазначимо, що з невеликою кількістю плісняви в будинку можна впоратися самостійно. Однак якщо допустити поширення чорної плісняви в будинку, для її усунення доведеться звернутися до фахівців. Також дослідники попереджають, що зафарбовування плісняви не матиме ефекту — згодом вона з'явиться знову.
Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що цвіль здатна вижити у відкритому космосі.