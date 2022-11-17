Природное чудо планеты Земля. Как выглядят драгоценности пляжа на Аляске (фото)

Увеличенный под микроскопом песок выглядит как блестящие полудрагоценные камни.

Related video

Пойнт Спенсер – место на Аляске, которое в разное время выглядело по-разному. Иногда оно было сушей, иногда – морем. Сегодня здесь ученые могут сделать уникальные находки.

Увеличенный под микроскопом песок выглядит как блестящие полудрагоценные камни, — пишет Atlas Obscura.

Они представляют собой частицы, представляющие широкий спектр минералов. Он охватывает оливин зеленоватого оттенка, а также сине-зеленый глауконит и оранжевый кварц. Эта комбинация немало рассказывает о формировании Пойнт Спенсера.

Годами это место располагалось более чем на 800 километров вглубь суши. Это было центром Берингии – суши, соединявшей Азию и Северную Америку еще в последний ледниковый период. После таяния морская вода ее затопила. В то же время, Пойнт Спенсер был последней точкой суши. Покрыть вода это место смогла всего шесть тысяч лет назад.

Когда формировалась современная береговая линия, то талая вода текла в море через лиман и бассейн Имурук. Одновременно в бассейн приходила вода с самым разным материалом. Все имело особый минеральный состав. Это включает вулканические породы, илистый осадок, а также золото из гор Киглуайк на юге.

Разнообразные течения создавали своеобразный "крючок" за лиманом. Они приносили разнообразные куски камня, песка и органических веществ. Все это распределялось умеренно между полуостровом Сьюард и открытым морем. Таким образом образовалась коса и соседний залив Пойнт-Кларенс оставался свободным от ила.

Сегодня известно, что на этом месте также раньше процветала торговля. Здесь находили останки возрастом от 300 до 600 лет. Люди пытались жить здесь, невзирая на тяжелые условия.

В ХХ веке этим местом пользовалась армия США. Некоторое время здесь было самое высокое сооружение на Аляске – радионавигационная башня. Однако ее демонтировали.

Сегодня в Порт-Спенсере планируют построить научно-исследовательскую станцию ​​и новый порт. Но омывающие ее волны всегда будут оставлять ряд крошечных драгоценностей.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды нашли целый сад гигантских "цветов".