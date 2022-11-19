Бонни и Клайд - охотники за реликвиями. В Гватемале раскрыли секреты необычной семьи

Предполагают, что американские супруги имели необычный промысел — похищение ценных артефактов доиспанских времен.

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В Гватемале обнаружили необычных преступников. Прокуратора заявила, что в доме американской пары обнаружили немало ценных археологических артефактов, — пишет издание Daily Mail.

Лица обвиняются в контрабанде исторических реликвий. Считается, что у них дома было около 1222 предметов. Вероятно, они датируют доиспанским временем. Во время обыска были обнаружены различные керамические изделия и резьба по камню.

В Управлении специального прокурора по культурному наследию отметили, что каменные изделия могли быть изготовлены из нефрита и базальта. Пока артефакты анализируют.

Одна из подозреваемых – Джоллак. Она и ее компаньон Джорджио Сальвадор Россили проживают в городке Антигуа. Он расположен недалеко от Гватемалы. Пока что Джоллак отпустили под подписку о невыезде после ареста в аэропорту.

Их впервые задержали после обыска в автомобиле. В багажнике было 166 артефактов майя. Сначала они утверждали, что ничего не знают, ведь являются иностранцами. Ту же историю супруги рассказывали в суде. Артефакты называли дешевыми репродукциями.

На сегодня известно, что Россили является автором двухтомного труда о "Масках традиционных танцев Гватемалы". К тому же несколько лет назад он руководил выставкой доиспанских артефактов.

В Министерстве культуры Гватемалы говорят, что 90% из 166 артефактов являются аутентичными. В стране за контрабанду реликвий выносят приговор от 5 до 10 лет заключения в тюрьме.

В понедельник судья отпустила супругов под залог. Страну они покидать не могут. Адвокат Джоллака Хуан Карлос Веласкес отказался обсуждать это дело с журналистами.

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