Бонні та Клайд – мисливці за реліквіями. У Гватемалі розкрили секрети незвичайної родини
Припускають, що американське подружжя мало незвичайний промисел — викрадення цінних артефактів доіспанських часів.
У Гватемалі виявили незвичайних злочинців. Прокуратора заявила, що в будинку американської пари виявили чимало цінних археологічних артефактів, пише видання Daily Mail.
Особи звинувачуються у контрабанді історичних реліквій. Вважається, що у них вдома було близько 1222 предметів. Ймовірно, їх датують доіспанським періодом. Під час обшуку виявлено різні керамічні вироби та різьблення по каменю.
В Управлінні спеціального прокурора з культурної спадщини зазначили, що кам'яні вироби могли бути виготовлені з нефриту та базальту. Поки артефакти аналізують.
Одна з підозрюваних — Джоллак. Вона та її компаньйон Джорджіо Сальвадор Россілі проживають у містечку Антигуа. Він розташований неподалік Гватемали. Наразі Джоллак відпустили під підписку про невиїзд після арешту в аеропорту.
Їх уперше затримали після обшуку в автомобілі. У багажнику було 166 артефактів мая. Спершу вони стверджували, що нічого не знають, адже є іноземцями. Ту ж історію подружжя розповідало у суді. Артефакти називали дешевими репродукціями.
На сьогодні відомо, що Россілі є автором двотомної праці про "Маски традиційних танців Гватемали". До того ж кілька років тому він керував виставкою артефактів.
У Міністерстві культури Гватемали кажуть, що 90% зі 166 артефактів є автентичними. У країні за контрабанду реліквій ухвалюють вирок від 5 до 10 років ув'язнення.
У понеділок суддя відпустила подружжя під заставу. Країну вони залишати не можуть. Адвокат Джоллака Хуан Карлос Веласкес відмовився обговорювати цю справу із журналістами.
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