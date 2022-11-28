Rewater — унікальний проект створений для монетизації існуючих криптоактивів

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Протягом всієї історії розвитку криптоіндустрії ми спостерігали виникнення великої кількість нових проектів, які обіцяли своїм користувачам "неймовірні перспективи". Переважаюча більшість проектів демонструють гарну обкладинку, гучні імена і одночасно, відсутність реального, функціонального продукту. Як результат, у 99% випадків все закінчується агресивними продажами, проект виявляється скамом, а користувачі втрачають свої активи.

Детальний аналіз свідчить, що дійсно масштабні, технічнологічно розвинуті, інноваційні проекти з'являються раз на декілька років. Серед найбільш перспективних, за твердженням аналітиків, у 2022 році є проект Re:water, який вже наступного року може стати багатомільярдною компанією зявдяки своїй технологічній інфраструктурі та запропонованому елегантному рішенню надактуальних проблем індустрії.

Для кращого розуміння, Ревотер — це лімітований цифровий простір, де криптофани мають можливість монетизувати токени, які лежать на їх криптогаманцях. Однак, за задумкою проекту, скористатися цією можливістю зможуть далеко не всі бажаючі.

Цифровий простір Re:water розподілений на 516 000 Tiles (слотів для депозиту). Тільки володіючи Tiles користувачі отримають доступ до всіх функцій та переваг платформи. Саме тому, з метою формування якісного ком'юниті, вже зараз команда Re:water запровадила обмежений доступ до сервісу (лише за запрошенням).

Характерні риси проекту Re:water:

Об’єднує на своїй платформі абсолютно всі крипто проекти

Створює єдину одиницю вартості — токен $WTR. Цей токен стане універсальним платіжним засобом для мільйонів людей по всьому світу.

Стимулює розвиток інших криптопроектів та підвищує вартість кожного окремого токена, задіяного в Re:water

Об’єднує світ класичних фінансів з новітнім криптовалютним ринком у ЄДИНІЙ екосистемі колективної власності

Запускає першу в світі фінансову соціальну мережу

Платформа вже функціонує, а користувачі активно колонізують Tiles (використовуючи термінологію проекту). Звертаємо увагу, що зареєструватися у системі можна лише за запрошенням.

Ми детально вивчили алгоритм дій, який має виконати користувач для входу до платформи Re:water. Cеред основних слід виділити:

Спочатку завантажте додаток iOs або Android Далі, натисніть на посилання-запрошення Якщо ви не змогли зайти в систему з першого разу, потрібно спробувати увійти ще раз, за тим самим посиланням-запрошенням

Для більш детального ознайомлення рекомендуємо відвідати сайт проекту. Встигніть колонізувати Tiles та розвивайте світ української крипти разом з нами!