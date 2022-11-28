Rewater — унікальний проект створений для монетизації існуючих криптоактивів
Протягом всієї історії розвитку криптоіндустрії ми спостерігали виникнення великої кількість нових проектів, які обіцяли своїм користувачам "неймовірні перспективи". Переважаюча більшість проектів демонструють гарну обкладинку, гучні імена і одночасно, відсутність реального, функціонального продукту. Як результат, у 99% випадків все закінчується агресивними продажами, проект виявляється скамом, а користувачі втрачають свої активи.
Детальний аналіз свідчить, що дійсно масштабні, технічнологічно розвинуті, інноваційні проекти з'являються раз на декілька років. Серед найбільш перспективних, за твердженням аналітиків, у 2022 році є проект Re:water, який вже наступного року може стати багатомільярдною компанією зявдяки своїй технологічній інфраструктурі та запропонованому елегантному рішенню надактуальних проблем індустрії.
Для кращого розуміння, Ревотер — це лімітований цифровий простір, де криптофани мають можливість монетизувати токени, які лежать на їх криптогаманцях. Однак, за задумкою проекту, скористатися цією можливістю зможуть далеко не всі бажаючі.
Цифровий простір Re:water розподілений на 516 000 Tiles (слотів для депозиту). Тільки володіючи Tiles користувачі отримають доступ до всіх функцій та переваг платформи. Саме тому, з метою формування якісного ком'юниті, вже зараз команда Re:water запровадила обмежений доступ до сервісу (лише за запрошенням).
Характерні риси проекту Re:water:
- Об’єднує на своїй платформі абсолютно всі крипто проекти
- Створює єдину одиницю вартості — токен $WTR. Цей токен стане універсальним платіжним засобом для мільйонів людей по всьому світу.
- Стимулює розвиток інших криптопроектів та підвищує вартість кожного окремого токена, задіяного в Re:water
- Об’єднує світ класичних фінансів з новітнім криптовалютним ринком у ЄДИНІЙ екосистемі колективної власності
- Запускає першу в світі фінансову соціальну мережу
Платформа вже функціонує, а користувачі активно колонізують Tiles (використовуючи термінологію проекту). Звертаємо увагу, що зареєструватися у системі можна лише за запрошенням.
Ми детально вивчили алгоритм дій, який має виконати користувач для входу до платформи Re:water. Cеред основних слід виділити:
- Спочатку завантажте додаток iOs або Android
- Далі, натисніть на посилання-запрошення
- Якщо ви не змогли зайти в систему з першого разу, потрібно спробувати увійти ще раз, за тим самим посиланням-запрошенням
Для більш детального ознайомлення рекомендуємо відвідати сайт проекту. Встигніть колонізувати Tiles та розвивайте світ української крипти разом з нами!