Вспомнить все. Ученые рассказали, как вино и чай помогут улучшить память

Исследование показывает, как простые продукты помогут поддержать здоровье нашего мозга, в частности памяти.

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Новое исследование свидетельствует о том, что люди, которые пьют больше вина и чая, а также едят больше определенных продуктов способны значительно снизить темпы ухудшения памяти, пишет Sci Tech Daily.

По словам автора исследования Томаса Холланда из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго, они с коллегами обнаружили, что определенная диета способна привести к более медленному снижению когнитивных функций. По словам ученого, все дело в антиоксидантных флавонолах, которые содержатся в чае, вине, ряде фруктов и овощей.

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В исследовании приняли участие 961 человек, средний возраст которых составил 81 год. Исследователи наблюдали за реципиентами в течение 8 лет: они проходили различные тесты на когнитивные функции и память, в том числе запоминали списки слов, числа и расставляли их в правильном порядке. Кроме того исследователи учли ряд других факторов, таких как уровень образования, физической активности, а также количество времени, потраченного на умственную деятельность — чтение или игры.

В ходе исследования реципиентов разделили на 5 групп в зависимости от количества флавонолов, которые они потребляли ежедневно. Самая высокая группа потребляла в среднем 15 мг в день, а самая низкая — около 5 мг. Ученые использовали общую глобальную оценку когнитивных функций, включающую 19 различных когнитивных тестов, а затем определили скорость снижения когнитивных функций испытуемых:

0,5 для людей без проблем с мышлением;

0,2 для людей с легкими когнитивными нарушениями;

-0,5 для людей с болезнью Альцгеймера.

Ученые также учли дополнительные факторы, которые могли повлиять на скорость снижения когнитивных функций, например, возраст, пол, курение. Результаты исследования показали, что у людей потреблявших наиболее высокую дозу флавонолов ухудшение памяти происходили на 0,4 бала медленнее за десятилетие, чем у группы с самым маленькой дозой флавонолов.

В ходе исследования ученые также разделили флавонолы на четыре группы:

кемпферол: капуста, бобы, чай, шпинат и брокколи;

капуста, бобы, чай, шпинат и брокколи; кверцетин: помидоры, капуста, яблоки и чай;

помидоры, капуста, яблоки и чай; мирицетин: чай, вино, капуста, апельсины и помидоры;

чай, вино, капуста, апельсины и помидоры; изорамнетин: груши, оливковое масло, вино и томатный соус.

Исследователи заметили, что у людей. Которые потребляли самую высокую дозу кемпферола скорость снижения когнитивных функций была на 0,4 единицы медленнее за десятилетие, в сравнении с группой, потребляющей самую низкую дозу кемпферола. В группе потребляющей кверцетин — скорость снижения памяти замедлялась на 0,2 единицы, а в группе мирицетина — на 0,3 единицы. Диетический изорамнетин не был учтен в исследовании.

По словам Холланда, существует связь между потреблением продуктов с высоким содержанием флавонолов и улучшением памяти, а потому стоит пересмотреть свой рацион.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, каким образом человеческий мозг сохраняет воспоминания.