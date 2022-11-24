Згадати все. Вчені розповіли, як вино та чай допоможуть покращити пам'ять
Дослідження показує, як найпростіші продукти допоможуть підтримати здоров'я нашого мозку, зокрема пам'яті.
Нове дослідження свідчить про те, що люди, які п'ють більше вина та чаю, а також їдять більше певних продуктів, здатні значно знизити темпи погіршення пам'яті, пише Sci Tech Daily.
За словами автора дослідження Томаса Голланда з Медичного центру Університету Раш у Чикаго, вони з колегами виявили, що певна дієта здатна призвести до повільнішого зниження когнітивних функцій. За словами вченого, вся справа в антиоксидантних флавонолах, які містяться в чаї, вині, фруктах і овочах.
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У дослідженні взяли участь 961 особа, середній вік яких становив 81 рік. Дослідники спостерігали за реципієнтами протягом 8 років: вони проходили різні тести на когнітивні функції та пам'ять, зокрема запам'ятовували списки слів, числа та розставляли їх у правильному порядку. Крім того, дослідники врахували низку інших факторів, таких як рівень освіти, фізичної активності, а також кількість часу, витраченого на розумову діяльність — читання або ігри.
Під час дослідження реципієнтів розділили на 5 груп, залежно від кількості флавонолів, які вони споживали щодня. Найвища група споживала в середньому 15 мг на день, найнижча — близько 5 мг. Вчені використали загальну глобальну оцінку когнітивних функцій, що містить 19 різних когнітивних тестів, а потім визначили швидкість зниження когнітивних функцій випробуваних:
- 0,5 для людей без проблем з мисленням;
- 0,2 для людей з легкими когнітивними порушеннями;
- -0,5 для людей з хворобою Альцгеймера.
Вчені також врахували додаткові фактори, які могли вплинути на швидкість зниження когнітивних функцій, наприклад вік, стать, куріння. Результати дослідження показали, що у людей, які споживали найвищу дозу флавонолів, погіршення пам'яті відбувалися на 0,4 бала повільніше за десятиліття, ніж у групи з найменшою дозою флавонолів.
Під час дослідження вчені також розділили флавоноли на чотири групи:
- кемпферол: капуста, боби, чай, шпинат та броколі;
- кверцетин: помідори, капуста, яблука та чай;
- миріцетин: чай, вино, капуста, апельсини та помідори;
- ізорамнетин: груші, оливкова олія, вино та томатний соус.
Дослідники зауважили, що у людей. Які споживали найвищу дозу кемпферолу швидкість зниження когнітивних функцій була на 0,4 одиниці повільніше десятиліття, порівняно з групою, що споживає найнижчу дозу кемпферолу. У групі споживає кверцетин швидкість зниження пам'яті сповільнювалася на 0,2 одиниці, а в групі миріцетину — на 0,3 одиниці. Дієтичний ізорамнетин не було враховано у дослідженні.
За словами Голланда, існує зв'язок між споживанням продуктів з високим вмістом флавонолів та покращенням пам'яті, а тому варто переглянути свій раціон.
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