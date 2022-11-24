Згадати все. Вчені розповіли, як вино та чай допоможуть покращити пам'ять

Дослідження показує, як найпростіші продукти допоможуть підтримати здоров'я нашого мозку, зокрема пам'яті.

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Нове дослідження свідчить про те, що люди, які п'ють більше вина та чаю, а також їдять більше певних продуктів, здатні значно знизити темпи погіршення пам'яті, пише Sci Tech Daily.

За словами автора дослідження Томаса Голланда з Медичного центру Університету Раш у Чикаго, вони з колегами виявили, що певна дієта здатна призвести до повільнішого зниження когнітивних функцій. За словами вченого, вся справа в антиоксидантних флавонолах, які містяться в чаї, вині, фруктах і овочах.

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У дослідженні взяли участь 961 особа, середній вік яких становив 81 рік. Дослідники спостерігали за реципієнтами протягом 8 років: вони проходили різні тести на когнітивні функції та пам'ять, зокрема запам'ятовували списки слів, числа та розставляли їх у правильному порядку. Крім того, дослідники врахували низку інших факторів, таких як рівень освіти, фізичної активності, а також кількість часу, витраченого на розумову діяльність — читання або ігри.

Під час дослідження реципієнтів розділили на 5 груп, залежно від кількості флавонолів, які вони споживали щодня. Найвища група споживала в середньому 15 мг на день, найнижча — близько 5 мг. Вчені використали загальну глобальну оцінку когнітивних функцій, що містить 19 різних когнітивних тестів, а потім визначили швидкість зниження когнітивних функцій випробуваних:

0,5 для людей без проблем з мисленням;

0,2 для людей з легкими когнітивними порушеннями;

-0,5 для людей з хворобою Альцгеймера.

Вчені також врахували додаткові фактори, які могли вплинути на швидкість зниження когнітивних функцій, наприклад вік, стать, куріння. Результати дослідження показали, що у людей, які споживали найвищу дозу флавонолів, погіршення пам'яті відбувалися на 0,4 бала повільніше за десятиліття, ніж у групи з найменшою дозою флавонолів.

Під час дослідження вчені також розділили флавоноли на чотири групи:

кемпферол: капуста, боби, чай, шпинат та броколі;

капуста, боби, чай, шпинат та броколі; кверцетин: помідори, капуста, яблука та чай;

помідори, капуста, яблука та чай; миріцетин: чай, вино, капуста, апельсини та помідори;

чай, вино, капуста, апельсини та помідори; ізорамнетин: груші, оливкова олія, вино та томатний соус.

Дослідники зауважили, що у людей. Які споживали найвищу дозу кемпферолу швидкість зниження когнітивних функцій була на 0,4 одиниці повільніше десятиліття, порівняно з групою, що споживає найнижчу дозу кемпферолу. У групі споживає кверцетин швидкість зниження пам'яті сповільнювалася на 0,2 одиниці, а в групі миріцетину — на 0,3 одиниці. Дієтичний ізорамнетин не було враховано у дослідженні.

За словами Голланда, існує зв'язок між споживанням продуктів з високим вмістом флавонолів та покращенням пам'яті, а тому варто переглянути свій раціон.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як саме людський мозок зберігає спогади.