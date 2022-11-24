"Адские колокола": исследователи выяснили происхождение таинственных подводных образований в Мексике (фото)

На то, чтобы установить почему возникли странные образования под водой, у ученых ушло десятилетие. Оказалось, необычные "колокола" формируют бактерии, которые затвердевают в известняке.

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На недавно опубликованных снимках видно, как ныряльщики исследуют подводные образования в районе мексиканского штата Кинтана-Роо. Ученые прозвали их "адскими колоколами", а на то, чтобы установить бактерию, из-за которой они возникли, ушло десятилетие. Об этом сообщает The Mirror.

Для проведения исследования дайверам пришлось погрузиться под воду на глубину более 60 метров.

На одном из фото виден ряд подводных куполов, напоминающих колокола внутри темной пещеры.

Образования в подводном углублении Сапоте, которое находится у мексиканского побережья, получили название "Адских колоколов". И в последние годы стали очень популярными среди туристов и местных жителей.

Еще на одном снимке виден луч света в углублении морского дна, длина которого составляет около 70 метров. В облако гидросульфата, которое формируется на глубине, проникает свет, поэтому видны мерцающие лучи света.

[ + – ] Подводные снимки скалистых образований в Мексика [ + – ] Подводные снимки скалистых образований в Мексика [ + – ] Подводные снимки скалистых образований в Мексика [ + – ] Подводные снимки скалистых образований в Мексика [ + – ] Подводные снимки скалистых образований в Мексика Фото: The Mirror

Подводные снимки сделал инструктор по дайвингу Алессандро Усаи. Он называет это место мистическим и пугающим.

"Сталактиты в форме колоколов украшают стены. Однако то, как именно они росли, до недавнего времени оставалось загадкой", — пояснил исследователь.

Эти образования называются биотемами. Их формируют бактерии, которые затвердевают в известняке. Чтобы выяснить, как именно они растут, ученым понадобились годы.

Подземный водный резервуар, где находятся странные скалистые образования, расположен вдоль Рут-де-Лос в джунглях полуострова Юкатан. Здесь множество подводных отверстий, которые тянутся от основного маршрута.

Ныряльщикам сложно плавать в этих подводных углублениях и вести в них съемку.

Алессандро Усаи, который на протяжении последних пяти лет исследовал эту местность, объяснил, что облако гидросульфата плотное и напоминает ватный матрас.

Напомним, что ученые обнаружили кальмара, который способен сделать приманку из собственной кожи. Эти особи мастерски маскируются в песке и создают ловушки, чтобы уйти от погони хищника.

Ранее Фокус сообщал, что дайверы смогли обнаружить обломки редкой подводной лодки Королевского флота, которая считалась навсегда потерянной. Корабль ее Величества "Регент" таинственным образом исчез в 1943 году.