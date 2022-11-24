"Пекельні дзвони": дослідники з'ясували походження таємничих підводних утворень у Мексиці (фото)

На те, щоби встановити чому виникли дивні утворення під водою, у вчених пішло десятиліття. Виявилося, незвичайні "дзвони" формують бактерії, які тверднуть у вапняку.

Related video

На нещодавно опублікованих знімках видно, як пірначі досліджують підводні утворення в районі мексиканського штату Кінтана-Роо. Вчені прозвали їх "пекельними дзвонами", а на те, щоб встановити бактерію, через яку вони виникли, минуло десятиліття. Про це повідомляє The Mirror.

Для проведення дослідження дайверам довелося зануритися під воду на глибину понад 60 метрів.

На одному з фото видно низку підводних куполів, що нагадують дзвони всередині темної печери.

Утворення в підводному поглибленні Сапоте, яке знаходиться біля мексиканського узбережжя, отримали назву "Пекельних дзвонів". І в останні роки стали дуже популярними серед туристів та місцевих мешканців.

Ще на одному знімку видно промінь світла у поглибленні морського дна, довжина якого становить близько 70 метрів. У хмару гідросульфату, що формується на глибині, проникає світло, тому видно мерехтливі промені світла.

[ + – ] Підводні знімки скелястих утворень у Мексиці. [ + – ] Підводні знімки скелястих утворень у Мексиці. [ + – ] Підводні знімки скелястих утворень у Мексиці. [ + – ] Підводні знімки скелястих утворень у Мексиці. [ + – ] Підводні знімки скелястих утворень у Мексиці. Фото: The Mirror

Підводні знімки зробив інструктор з дайвінгу Алессандро Усаї. Він називає це місце містичним і страшним.

"Сталактити у формі дзвонів прикрашають стіни. Однак те, як саме вони росли, донедавна залишалося загадкою", — пояснив дослідник.

Ці утворення називаються біотемами. Їх формують бактерії, які тверднуть у вапняку. Щоб з'ясувати, як саме вони ростуть, вченим знадобились роки.

Підземний водний резервуар, де є дивні скелясті утворення, розташований уздовж Рут-де-Лос у джунглях півострова Юкатан. Тут багато підводних отворів, які тягнуться від основного маршруту.

Нирцям складно плавати в цих підводних поглибленнях і вести в них зйомку.

Алессандро Усаї, який протягом останніх п'яти років досліджував цю місцевість, пояснив, що хмара гідросульфату є щільною і нагадує ватний матрац.

Нагадаємо, що вчені виявили кальмара, який здатний зробити приманку із власної шкіри. Ці особини майстерно маскуються в піску і створюють пастки, щоб уникнути погоні хижака.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвери змогли виявити уламки рідкісного підводного човна Королівського флоту, який вважався назавжди втраченим. Корабель її величності "Регент" таємниче зник у 1943 році.