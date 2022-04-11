До сценарію похорону Єлизавети II додали нові деталі

Шкіряні майстерні Великобританії вже отримали велике замовлення на пошиття шкіряних муфт для дзвонів.

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У день смерті та похорону королеви по всій Великобританії буде чути дзвін, але не традиційні дзвінки, а приглушені, повідомляє The Sun нові подробиці церемонії прощання з монархом у разі її смерті.

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Звук дзвонів будуть глушити спеціальні шкіряні муфти, велике замовлення на пошиття яких уже отримали шкіряні майстерні. Востаннє їх використали в більшості із 16 тисяч британських церков 70 років тому після смерті отця Єлизавети II Георга VI. Для церкви із шістьма дзвонами потрібно 12 муфт за ціною приблизно 45 фунтів стерлінгів кожна.

"Ми витратили багато часу на розмови з королівським двором і Ламбетським палацом про день, коли помре монарх, і ми сподіваємося, що це відбудеться не скоро. Додавання глушників робить звук дзвонів скорботним, більше схожим на дзижчання, тому вони будуть звучати як туд-туд-туд, а не дон-дон-дон. Йдеться про те, щоб віддати належне служінню монарху та вшанувати пам'ять її життя", — заявили журналістам у Центральній раді церковних дзвонарів.

"Муфти — це спеціалізований продукт, і лише дуже небагато виробників шкіри у Великобританії виробляють їх, — зазначив Філіп Пратт із компанії Big Wilf's Bell Muffles, розташованої недалеко від Брістоля.

Секретний план операції під кодовою назвою "Лондонський міст", де буквально на хвилини розписані всі дії з моменту смерті королеви, також враховує заходи щодо посилення безпеки, непередбачені обставини Covid і навіть облікові записи королівської сім'ї у соціальних мережах. У ньому ретельно описані приготування протягом 10 днів від смерті монарха до її державного похорону у Вестмінстерському абатстві.

Останнім часом Єлизавета II дедалі рідше з'являється на публіці, а інформація про погіршення її здоров'я циркулює останній рік від дня смерті її чоловіка, герцога Единбурзького. Проте королева відвідала поминальну службу на річницю його смерті.

Нещодавно один з американських таблоїдів повідомив про смерть монарха, посилаючись на свої перевірені джерела, проте Букінгемський палац спростував усі чутки з цього приводу.

Нагадаємо, королева з'явилася на прийомі у Сандрінгемі з великим синцем на нозі.