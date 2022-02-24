Королева жива! Єлизавета II вдруге за тиждень відмінила онлайн-зустрічі

До кінця тижня королева не з'явиться на публіці навіть у онлайн-форматі.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II знову скасувала дві онлайн-зустрічі, які у неї були заплановані на сьогодні, повідомляють ЗМІ з посиланням на Букінгемський палац

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"Дві віртуальні аудієнції, які раніше були заплановані на сьогодні, тепер перенесуть на пізнішу дату", — сказав представник королеви. Він також додав, що цього тижня більше зустрічей не заплановано.

Це пов'язано з тим, що монархиня досі відчуває симптоми коронавірусу, який у неї був діагностований у неділю, 20 лютого. Перші онлайн-аудієнції Єлизвета ІІ скасувала ще у вівторок, 22 лютого.

Буквально наступного дня один з американських таблоїдів повідомив про те, що королева померла, посилаючись на свої "перевірені" джерела. Проте невдовзі низка журналістів спростувала цю інформацію.

За протоколом першим про смерть монархині буде зобов'язаний оголосити телеканал ВВС.

Нагадаємо, принц Чарльз заразився коронавірусом вдруге з початку 2020 року 10 лютого, через два дні після зустрічі з матір'ю у Віндзорському замку. Через чотири дні аналогічний діагноз поставили його дружині Каміллі Паркер-Боулз. І королева, і її син із невісткою мають по три щеплення.