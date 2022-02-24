Королева жива! Елизавета II второй раз за неделю отменила онлайн-встречи

До конца недели королева не появится на публике даже в онлайн-формате.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II снова отменила две онлайн-встречи, которые у нее были запланированы на сегодня, сообщают СМИ со ссылкой на Букингемский дворец

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"Две виртуальные аудиенции, которые ранее были запланированы на сегодня, теперь будут перенесены на более позднюю дату", — сказал представитель королевы. Он также добавил, что на этой неделе дальнейших встреч не запланировано.

Это связано с тем, что монарх до сих пор испытывает симптомы коронавируса, который у нее был диагностирован в воскресенье, 20 февраля. Первые онлайн-аудиенции Елизвета II отменила еще во вторник, 22 февраля.

Буквально на следующий день один из американских таблоидов сообщил о том, что королева скончалась, ссылаясь на свои "проверенные" источники. Однако вскоре ряд журналистов опровергли эту информацию.

По протоколу, первым о смерти монарха обязан будет объявить телеканал ВВС.

Напомним, принц Чарльз заразился коронавирусом во второй раз с начала 2020 года 10 февраля, через два дня после встречи с матерью в Виндзорском замке. Через четыре дня аналогичный диагноз поставили и его жене Камилле Паркер-Боулз. И королева, и ее сын с невесткой имеют по три прививки.