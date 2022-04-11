В сценарий похорон Елизаветы II добавили новые детали

Кожевенные мастерские Великобритании уже получили большой заказ на пошив кожаных муфт для колоколов.

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В день смерти и похорон королевы по всей Великобритании будет слышен звон колоколов, но не традиционный звонки, а приглушенный, сообщает The Sun новые подробности церемонии прощания с монархом в случае ее кончины.

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Звук колоколов будут глушить специальные кожаные муфты, крупный заказ на пошив которых уже получили кожевенные мастерские. Последний раз их использовали в большинстве из 16 тысяч британских церквей 70 лет назад, после смерти отца Елизаветы II Георга VI. Для церкви с шестью колоколами потребуется 12 муфт по цене около 45 фунтов стерлингов каждая.

"Мы потратили много времени на разговоры с королевским двором и Ламбетским дворцом о дне, когда умрет монарх, и мы надеемся, что это произойдет не скоро. Добавление глушителей делает звук колоколов скорбным, больше похожим на жужжание, поэтому они будут звучать как туд-туд-туд, а не дон-дон-дон. Речь идет о том, чтобы воздать должное служению монарху и почтить память ее жизни", – заявили журналистам в Центральном совете церковных звонарей.

"Муфты – это специализированный продукт, и только очень немногие производители кожи в Великобритании производят их, – отметил Филип Пратт из компании Big Wilf's Bell Muffles, расположенной недалеко от Бристоля.

Секретный план операции под кодовым названием "Лондонский мост", где буквально поминутно расписаны все действия с момента смерти королевы, также включает меры по усилению безопасности, непредвиденные обстоятельства Covid и даже учетные записи королевской семьи в социальных сетях. В нем тщательно описаны приготовления в течение 10 дней от кончины монарха до ее государственных похорон в Вестминстерском аббатстве.

В последнее время Елизавета II все реже появляется на публике, а информация об ухудшении ее здоровья циркулирует весь последний год со дня смерти ее мужа, герцога Эдинбургского. Однако королева посетила поминальную службу на годовщину его кончины.

Не так давно один из американских таблоидов сообщил о смерти монарха, ссылаясь на свои проверенные источники, однако Букингемский дворец опроверг все слухи по этому поводу.

Напомним, королева появилась на приеме в Сандрингеме с большим синяком на ноге.