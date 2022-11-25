Спрятанная под землей. В Хорватии археологи нашли римский храм под церковью

Все, что осталось от могучей святыни огромных размеров — это фундамент.

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На территории Данило в Хорватии уже не первый год производят раскопки. Этот населенный пункт расположен вблизи Шибеника. Когда-то здесь существовал римский город под названием Ридит.

Недавно во время раскопок под церковью св. Даниила в этом поселении нашли фундамент древнеримского храма, — пишет Arkeonews.

Находку обнаружили с помощью новейшей технологии Лидар. В проекте участвовала польско-хорватская команда. При сканировании поверхности земли она нашла каркас входа в храм. Предполагают, что это единственное, что осталось от старой колоннады.

Исследователи говорят, что когда-то этот храм имел немалые размеры – 20 на 10 метров. Кроме того, у него были гораздо большие стены. Недалеко от святыни также нашли древнее кладбище. Считается, что его использовали в IX-XV веках.

У профессора Фабиана Вельца из Института археологии Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве есть свои теории происхождения храма. Он считает, что когда-то он был частью большей постройки. Вероятно, это был комплекс, который охватывал суды, старинные офисы и общественные здания.

Раньше именно здесь мог быть центр социальной и экономической жизни в настоящее время. Исследователи говорят, что церковь далеко не единственная постройка, построенная на руинах бывшего римского храма. Вероятно, кладбище тоже частично создали на остатках бывшей святыни. Поэтому некоторые могилы все еще могут находиться в самом центре бывших римских сооружений.

Профессор Велц также сказал, что существует большая вероятность того, что захоронения создали непосредственно на остатках римских построек.

Археологи проводят исследования в этом регионе уже десятки лет. Совместный проект начался только в 2019 году, но уже показывает весомые результаты.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в водах хорватского моря команда археологов нашла уникальный корабль в возрасте более 2000 лет. Считается, что он относится к периоду Римской империи.