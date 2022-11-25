Захована під землею. У Хорватії археологи знайшли римський храм під церквою

Все, що залишилося від могутньої святині величезних розмірів, — це фундамент.

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На території Данило в Хорватії вже не перший рік роблять розкопки. Цей населений пункт розташований поблизу Шибеника. Колись тут існувало римське місто під назвою Рідіт.

Нещодавно під час розкопок під церквою св. Данила в цьому поселенні знайшли фундамент давньоримського храму, пише Arkeonews.

Знахідку виявили за допомогою новітньої технології Лідар. У проєкті брала участь польсько-хорватська команда. Під час сканування поверхні землі вона знайшла каркас входу до храму. Припускають, що це єдине, що лишилося від старої колонади.

Дослідники кажуть, що колись цей храм мав чималий розмір — 20 на 10 метрів. Крім того, він мав набагато більші стіни. Неподалік святині також знайшли давній цвинтар. Вважається, що його використовували у IX-XV століттях.

Професор Фабіан Вельц з Інституту археології Університету кардинал Стефан Вишинський у Варшаві має свої теорії походження храму. Він вважає, що колись він був частиною більшої споруди. Ймовірно, це був комплекс, який охоплював суди, старовинні офіси та громадські будинки.

Раніше саме тут міг бути центр соціального та економічного життя. Дослідники кажуть, що церква далеко не єдина споруда, збудована на руїнах колишнього римського храму. Ймовірно, цвинтар також частково створили на рештках колишньої святині. Тому деякі могили все ще можуть перебувати у самому центрі колишніх римських споруд.

Професор Велц також сказав, що існує велика ймовірність того, що поховання створили безпосередньо на рештках римських споруд.

Археологи проводять дослідження у цьому регіоні вже десятки років. Спільний проєкт розпочався лише у 2019 році, але вже показує вагомі результати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що у водах хорватського моря команда археологів знайшла унікальний корабель у віці понад 2000 років. Вважається, що він належить до періоду Римської імперії.