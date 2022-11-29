Загадка Атлантиды. Сериал от Netflix возродил опасный миф о затерянном городе

"Апокалипсис древних времен" вызвал исторический скандал, сделав намек на превосходство белой расы.

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Впервые историю об Атлантиде мир услышал еще 2300 лет назад. О ней рассказал Платон. В его рассказе великая древняя цивилизация достигла своего расцвета, но затем была уничтожена.

Это породило немало интерпретаций. А миф удивительно просуществовал на протяжении веков. В то же время последний хит Netflix "Апокалипсис древних времен" порождает несколько опасное понимание событий, — пишет The Gurdian.

Автором новой теории писатель Грэм Хэнкок. В его программе говорится о необычном разрушении цивилизации. Ее якобы уничтожили наводнения, которые произошли после падения кометы.

Последние представители цивилизации распространились по всему миру. Тогда на Земле жили простые охотники. Жители Атлантиды представили остальной части мира науку и технологии, архитектуру и земледелие. Именно этим богоподобным людям мы обязаны нынешним наследием. К тому же Хэнкок говорит, что археологи скрыли эту теорию происхождения нашей цивилизации.

Такое видение эволюции помогло сериалу быть в топе по просмотрами в обоих полушариях. Хотя и должного доказательства такого развития событий не было. Археолог из Кардиффского университета Флинт Диббл отметил, что в сериале изложено "ложное мышление". Однако возникает вопрос, почему этот миф об Атлантиде так продолжителен.

Ответ на этот вопрос спрятан в произведениях Толкина, К. С. Льюиса, Х. П. Лавкрафта и т.д. Они тоже вдохновлялись этим мифом. Кроме того, Хэнкок не первый, кто предположил, что уничтожение одной цивилизации приводит к расцвету культуры в других местах. Такой тезис впервые выдвинул писатель Игнатий Доннели в 1882 году в труде "Атлантида: допотопный мир".

[ + – ] Грэм Хэнкок

За ними последовал Третий Рейх. В те темные времена для Европы многие считали, что скандинавская раса пришла именно из Атлантиды. В частности, подразделение СС пыталось найти предков древней цивилизации.

Это дает основание полагать, что миф достаточно полезен. А Платон, возможно, создал самую известную аллегорию, в которой Атлантиду уничтожили боги из-за тщеславие населения. В то же время Хенкок предполагает, что древние люди основали великие произведения других цивилизаций. Археолог Диббл утверждает, что это пропагандирует идею превосходства белой расы.

В сериале были и предположения о том, где могла располагаться Атлантида. Считается, что греческий остров Санторини и был средой обитания древней цивилизации. Но якобы в один день вместе с жителями он опустился на дно из-за извержения вулкана. Эти события датируют 1700-1600 гг. до н.э.

Напомним, ранее Фокус писал о мистических следах на юге Испании. Ученые до сих пор не могут понять, кто их оставил.