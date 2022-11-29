Загадка Атлантиди. Серіал від Netflix відродив небезпечний міф про загублене місто

"Апокаліпсис давніх часів" причинив історичний скандал, зробивши натяк на перевагу білої раси.

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Вперше історію про Атлантиду світ почув ще 2300 років тому. Про неї розповів Платон. У його оповіданні велика давня цивілізація досягла свого розквіту, але згодом була знищена.

Це породило чимало інтерпретацій. А міф проіснував протягом століть. Водночас останній хіт Netflix "Апокаліпсис давніх часів" породжує дещо небезпечне розуміння подій, пише The Gurdian.

Автором нової теорії письменник є Грем Хенкок. У його програмі йдеться про незвичне руйнування цивілізації. Її нібито знищили повені, що сталися після падіння комети.

Останні представники цивілізації поширилися у всьому світі. Тоді Землі жили прості мисливці. Жителі Атлантиди представили решті світу науку та технології, архітектуру та землеробство. Саме цим богоподібним людям ми завдячуємо нинішній спадщині. До того ж Хенкок каже, що археологи приховали цю теорію походження нашої цивілізації.

Таке бачення еволюції допомогло серіалу бути в топі переглядами в обох півкулях. Хоча й належного доказу такого розвитку подій не було. Археолог із Кардіффського університету Флінт Діббл зазначив, що в серіалі викладено "хибне мислення". Однак виникає питання, чому цей міф про Атлантиду такий древній.

Відповідь це запитання захована у творах Толкіна, К. С. Льюїса, Г. П. Лавкрафта тощо. Вони також надихалися цим міфом. Крім того, Хенкок не перший, хто припустив, що знищення однієї цивілізації призводить до розквіту культури в інших місцях. Таку тезу вперше висунув письменник Ігнатіус Доннелі у 1882 році у праці "Атлантида: світ до потопу".

[ + – ] Грем Хенкок

За ними пішов Третій Рейх. У ті темні часи для Європи багато хто вважав, що скандинавська раса прийшла саме з Атлантиди. Зокрема, підрозділ СС намагався знайти предків стародавньої цивілізації.

Це дає підстави вважати, що міф досить корисний. А Платон, можливо, створив найвідомішу алегорію, в якій Атлантиду знищили боги через марнославство населення. У той самий час Хенкок припускає, що давні люди заснували великі твори інших цивілізацій. Археолог Діббл стверджує, що це пропагує ідею переваги білої раси.

У серіалі були і припущення про те, де могла розташовуватись Атлантида. Вважається, що грецький острів Санторіні і був середовищем проживання давньої цивілізації. Але нібито одного дня разом із жителями він опустився на дно через виверження вулкана. Ці події датують 1700-1600 pp. до н.е.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про містичні сліди на півдні Іспанії. Вчені досі не можуть зрозуміти, хто їх залишив.