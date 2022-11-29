Загадка Атлантиди. Серіал від Netflix відродив небезпечний міф про загублене місто
"Апокаліпсис давніх часів" причинив історичний скандал, зробивши натяк на перевагу білої раси.
Вперше історію про Атлантиду світ почув ще 2300 років тому. Про неї розповів Платон. У його оповіданні велика давня цивілізація досягла свого розквіту, але згодом була знищена.
Це породило чимало інтерпретацій. А міф проіснував протягом століть. Водночас останній хіт Netflix "Апокаліпсис давніх часів" породжує дещо небезпечне розуміння подій, пише The Gurdian.
Автором нової теорії письменник є Грем Хенкок. У його програмі йдеться про незвичне руйнування цивілізації. Її нібито знищили повені, що сталися після падіння комети.
Останні представники цивілізації поширилися у всьому світі. Тоді Землі жили прості мисливці. Жителі Атлантиди представили решті світу науку та технології, архітектуру та землеробство. Саме цим богоподібним людям ми завдячуємо нинішній спадщині. До того ж Хенкок каже, що археологи приховали цю теорію походження нашої цивілізації.
Таке бачення еволюції допомогло серіалу бути в топі переглядами в обох півкулях. Хоча й належного доказу такого розвитку подій не було. Археолог із Кардіффського університету Флінт Діббл зазначив, що в серіалі викладено "хибне мислення". Однак виникає питання, чому цей міф про Атлантиду такий древній.
Відповідь це запитання захована у творах Толкіна, К. С. Льюїса, Г. П. Лавкрафта тощо. Вони також надихалися цим міфом. Крім того, Хенкок не перший, хто припустив, що знищення однієї цивілізації призводить до розквіту культури в інших місцях. Таку тезу вперше висунув письменник Ігнатіус Доннелі у 1882 році у праці "Атлантида: світ до потопу".
За ними пішов Третій Рейх. У ті темні часи для Європи багато хто вважав, що скандинавська раса прийшла саме з Атлантиди. Зокрема, підрозділ СС намагався знайти предків стародавньої цивілізації.
Це дає підстави вважати, що міф досить корисний. А Платон, можливо, створив найвідомішу алегорію, в якій Атлантиду знищили боги через марнославство населення. У той самий час Хенкок припускає, що давні люди заснували великі твори інших цивілізацій. Археолог Діббл стверджує, що це пропагує ідею переваги білої раси.
У серіалі були і припущення про те, де могла розташовуватись Атлантида. Вважається, що грецький острів Санторіні і був середовищем проживання давньої цивілізації. Але нібито одного дня разом із жителями він опустився на дно через виверження вулкана. Ці події датують 1700-1600 pp. до н.е.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про містичні сліди на півдні Іспанії. Вчені досі не можуть зрозуміти, хто їх залишив.