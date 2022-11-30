С помощью 1500-летний мозаики. Ученые узнали о необычной римской вилле с бассейном и баней

Предполагается, что могущественный комплекс могли сделать из старинного сарая.

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Археологи Лестерского университета производили раскопки в Ратленде. Еще в 2020 году здесь случайно обнаружили 1500-летнее мозаичное изображение "Илиады" Гомера.

Недавно новые находки показали, что у жителей комплекса римских вилл была роскошная ванная комната с сауной и глубоким бассейном, — пишет Daily Mail.

Кроме того, считается, что это место было одним из первых переоборудованных сараев в Великобритании.

Археологи работали на месте в последние месяцы. Его датируют ІІІ-ІV ст. н.э. Эксперты предполагают, что ранее переоборудованный сарай здесь мог иметь 2 этажа с подогревом полов. Кроме того, была сауна и холодный глубокий бассейн.

Знаковым был тепидарий. В нем богатые жители могли скрабить себе кожу с помощью металлического инструмента. Возможно, в этих комнатах могли поддерживать любую желаемую температуру. Кроме ванной комнаты эксперты нашли остатки резервуаров для воды.

Археологи говорят, что эта находка могла быть переоборудованным сараем. Сначала его сделали из дерева, но в нашу эру переоборудовали с помощью камней. Определить, откуда владельцы были пока не могут. Однако образ жизни их отождествлялся с Римской империей.

Мозаику впервые увидел сын местного землевладельца Брайана Нейлора во время прогулки. На мозаике изображена история древнегреческого поэта Гомера о герое Ахилле и его битве с Гектором в конце Троянской войны. Раньше мозаика была частью пола большой римской виллы.

[ + – ] Мозаика

Эксперты предположили, что она могла быть в столовой. Разнообразные фрагменты мрамора и колонны указали на то, что помещение украшала величественная отделка. Это свидетельствует о богатстве владельцев. С помощью богатой отделки они хотели продемонстрировать состоятельность и знание римской культуры.

Похожие мозаики использовали в общественных и частных постройках с 43 до 410 лет. Тогда Великобритания была частью Римской империи. Новую мозаику описали как самую интересную в своем роде за последние 100 лет в стране.

Кроме нее, археологи также обнаружили человеческие останки. Они появились, когда здание уже никто не заселял. Их датируют поздним римским периодом или ранним средневековьем.

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