За допомогою 1500-річної мозаїки. Вчені дізналися про незвичайну римську віллу з басейном і лазнею

Передбачається, що могутній комплекс могли зробити зі старовинного сараю.

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Археологи Лестерського університету проводили розкопки в Ратленді. Ще 2020 року тут випадково виявили 1500-річне мозаїчне зображення "Іліади" Гомера.

Нещодавно нові знахідки показали, що мешканці комплексу римських вілл мали розкішну ванну кімнату із сауною та глибоким басейном, — пише Daily Mail.

Крім того, вважається, що це місце було одним із перших переобладнаних сараїв у Великій Британії.

Археологи працювали на місці останні місяці. Його датують ІІІ-ІV ст. н.е. Експерти припускають, що раніше переобладнаний сарай тут міг мати 2 поверхи з підігрівом підлоги. Крім того, була сауна та холодний глибокий басейн.

Знаковим був тепідарій. У ньому багаті жителі могли скрабувати собі шкіру за допомогою металевого інструменту. Можливо, у цих кімнатах могли підтримувати будь-яку бажану температуру. Крім ванної кімнати, експерти знайшли залишки резервуарів для води.

Археологи кажуть, що ця знахідка могла бути переобладнаним сараєм. Спочатку його зробили з дерева, але в нашу епоху переобладнали за допомогою каменю. Визначити звідки власники поки що не можуть. Однак їхній спосіб життя ототожнювався з Римською імперією.

Мозаїку вперше побачив син місцевого землевласника Браяна Нейлора під час прогулянки. На мозаїці зображено історію давньогрецького поета Гомера про героя Ахілла та його битву з Гектором наприкінці Троянської війни. Раніше мозаїка була частиною підлоги великої римської вілли.

[ + – ] Мозаїка

Експерти припустили, що вона могла бути в їдальні. Різноманітні фрагменти мармуру та колони вказали на те, що приміщення прикрашало величне оздоблення. Це свідчить про багатство власників. За допомогою багатої обробки вони хотіли продемонструвати заможність і знання римської культури.

Схожі мозаїки використовували в громадських і приватних спорудах із 43 до 410 року. Тоді Велика Британія була частиною Римської імперії. Нову мозаїку описали як найцікавішу у своєму роді за останні 100 років у країні.

Окрім неї, археологи також виявили людські рештки. Вони з'явилися, коли в будинку вже ніхто не жив. Їх датують пізнім римським періодом чи раннім середньовіччям.

Раніше Фокус писав про незвичайну тварину, яка могла брати участь у битвах під час перфомансів у Колізеї.