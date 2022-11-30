Неожиданные детали. "Подводный Стоунхендж" в Швейцарии построили представили неведомой культуры

Ученые предполагают, что пирамиды из камней на дне Боденского озера могли построить в эпоху неолита.

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Недавно археологи в Европе обнаружили необычную находку. На дне европейского Боденского озера исследователи увидели две сотни каменных построек. Их датируют каменным веком.

Пока ученые не могут понять, кто именно построил это сооружение. Однако недавние исследования позволили лучше понять историю места, — пишет IFL Science.

Обнаруженная достопримечательность больше известна как "Швейцарский Стоунхендж". Ее можно увидеть в Боденском озере. Это водоем на пересечении сразу нескольких стран: Австрии, Германии и Швейцарии. Еще в 2015 году здесь обнаружили необычные пирамиды из камней или рукотворные насыпи из камней.

Их было около 170. Они были расположены в 300 метрах от берега на мели. Глубина на этом участке – менее пяти метров. Все насыпи вместе образуют линию более десяти километров. Исследование 2021 года указывает на то, что эти структуры не были созданы естественными процессами.

[ + – ] Керны Фото: IFL Science

Предполагают, что этот памятник создали люди в период неолита. Одиночные каменные сооружения датируют 5500 лет. Когда-то они располагались на суше, но с течением времени они ушли под воду.

Исследователь из Музея археологии кантона Урс Лойзингер говорит, что на прошлой неделе во время экспедиции обнаружили новые особенности пирамид. В частности, увидели деревянные сваи под камнями с пометками от каменного топора.

Предшествующие обследования дна помогли выявить несколько затопленных поселений эпохи неолита. Возможно, насыпи построила та же община, что жила в обнаруженных домах. Но эту связь доказать очень тяжело. Пока никто не знает много о тех людях, которые жили здесь в древности.

Пока известно лишь немного о зданиях, но культура, диета, верование – остаются загадкой.

"Мы до сих пор не знаем, почему жители неолита построили это 10-километровое сооружение с примерно 170 пирамидами вдоль южного берега Боденского озера", — подытожил Лойзингер.

Напомним, ранее Фокус писал о необычной находке в Норвегии. Там нашли затонувший корабль старше 700 лет.