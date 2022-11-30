Несподівані деталі. "Підводний Стоунхендж" у Швейцарії побудували представили невідомої культури

Вчені припускають, що піраміди з каміння на дні Боденського озера могли побудувати в епоху неоліту.

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Нещодавно археологи у Європі виявили незвичайну знахідку. На дні європейського Боденського озера дослідники побачили дві сотні кам'яних споруд. Їх датують кам'яним віком.

Поки вчені не можуть зрозуміти, хто саме збудував цю споруду. Однак недавні дослідження дозволили краще зрозуміти історію місця, пише IFL Science.

Виявлена визначна пам'ятка більше відома як "Швейцарський Стоунхендж". Її можна побачити у Боденському озері. Це водоймище на перетині відразу кількох країн: Австрії, Німеччини та Швейцарії. Ще у 2015 році тут виявили незвичайні піраміди з каміння або рукотворні насипи з каміння.

Їх було близько 170. Вони були розташовані за 300 метрів від берега на мілині. Глибина на цій ділянці — менш як п'ять метрів. Усі насипи разом утворюють лінію понад десять кілометрів. Дослідження 2021 року вказує на те, що ці структури не були створені природними процесами.

[ + – ] Керни Фото: IFL Science

Припускають, що цю пам'ятку створили люди під час неоліту. Поодинокі кам'яні споруди датують 5500 років. Колись вони були на суші, але з часом вони пішли під воду.

Дослідник із Музею археології кантону Урс Лойзінгер каже, що минулого тижня під час експедиції виявили нові особливості пірамід. Зокрема, побачили дерев'яні палі під камінням із позначками від кам'яної сокири.

Попередні обстеження дна допомогли виявити кілька затоплених поселень доби неоліту. Можливо, насипи збудувала та сама громада, що жила у виявлених будинках. Але цей зв'язок довести дуже тяжко. Поки що ніхто не знає багато про тих людей, які жили тут у давнину.

Поки що відомо лише трохи про будинки, але культура, дієта, вірування – залишаються загадкою.

"Ми досі не знаємо, чому жителі неоліту звели цю 10-кілометрову споруду з приблизно 170 пірамідами вздовж південного берега Боденського озера", — підсумував Лойзінгер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про незвичайну знахідку у Норвегії. Там знайшли затонулий корабель старше 700 років.