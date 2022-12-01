Конкурент Эль-Ниньо. Ученые обнаружили новую загадочную разновидность тропического циклона

Исследование показывает, что уникальные кратковременные штормы возникают лишь несколько раз в году у берегов Суматры.

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Метеорологи, как правило, довольно хорошо разбираются в типах циркуляции воздуха, которые вызывают бури по всему миру. Но похоже одному тропическому циклону удавалось десятилетиями избегать внимания ученых, пишет Science Alert.

Исследователи изучали контрасты температуры воды в Индийском океане и неожиданно обнаружили новый вид тропического циклона, который возникает лишь несколько раз в году у берегов Суматры.

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Оказалось, что уникальные кратковременные штормы возникают в юго-восточной части Индийского океана и это происходит циклически. Ученые обнаружили, что вихри начинают закручиваться зимой и весной в Южном полушарии, как раз в то время, когда западные экваториальные ветры встречаются с северо-западными.

Исследователям уже знакомы выплескивания больших объемов воздуха вблизи западных экваториальных ветров в летние месяцы. Однако периодичность этих колебаний не совсем соответствует стандартным моделям штормов, что побудило ученых копнуть глубже.

Проанализировав данные за чуть более 30 лет, с 1988 года, ученые обнаружили, что у берегов Суматры за три десятилетия произошло лишь три значительных похолодания. Исследователи предполагают, что эти любопытные аномалии вероятно связаны с отсутствием активности циклонов.

Ученые обнаружили, что колебания в Индийском океане на самом деле очень похожи на охлаждающую силу Эль-Ниньо, которое "активничает" в восточной экваториальной части Тихого океана.

Исследователи предполагают, что активность циклонов вблизи Суматры, по-видимому, связана с разницей температур поверхности моря в тропической западной и восточной зоне, которая также известна как диполь Индийского океана (IOD).

Во время формирования прогревающего циклона на юго-востоке тропического Индийского океана (SETIO) усиливаются северо-западные ветры, в то время как западные экваториальные наоборот ослабевают.

Ученые обнаружили, что все события в общей сложности занимают около 10 дней и в течение каждого сезона IOD (июль-октябрь) в среднем образуются около 5 штормов SETIO. Совокупная продолжительность которых в общей сложности около полусотни дней. Однако бывают сезоны, когда образуется лишь один циклон.

По словам соавтора исследования океанографа из Университета Флиндреса Йохена Кемпфа, любопытное начинается, в те годы, когда циклоны SETIO не развиваются — в эти периоды окружающие ветры способствуют появлению холодной морской воды на достаточно обширной территорией. Весь этот процесс сильно нарушает как и сами ветры, так и характер осадков над Индийским океаном.

Любопытно, что исследователи и раньше были знакомы с западными ветрами Суматры, однако они никак не могли понять откуда они берутся. Похоже, сегодня эта тайна раскрыта. Предполагается, что частое появление циклонов SETIO объясняет их контроль над средними экваториальными ветрами в восточной части Индийского океана, которые почти отсутствуют в годы, когда циклоны не формируются.

Исследователи предполагают, что понимание этого процесса поможет лучше изучить будущие изменения климата. Эти уникальные штормы оказывают огромное влияние на диполь Индийского океана, который в свою очередь существенно меняет климат и количество осадков. Лучшее понимание этих циклонов позволит лучше спрогнозировать грядущие изменения климата.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили почему Земля замедляет вращение и какую роль в этом играет Эль-Ниньо.