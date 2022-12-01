Конкурент Ель-Ніньйо. Вчені виявили новий загадковий різновид тропічного циклону

Дослідження показує, що унікальні короткочасні шторми виникають лише кілька разів на рік біля берегів Суматри.

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Метеорологи, як правило, досить добре знаються на типах циркуляції повітря, які викликають бурі по всьому світу. Але, схоже, одному тропічному циклону вдавалося десятиліттями уникати уваги вчених, пише Science Alert.

Дослідники вивчали контрасти температури води в Індійському океані та несподівано виявили новий вид тропічного циклону, який виникає лише кілька разів на рік біля берегів Суматри.

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Виявилося, що унікальні короткочасні шторми виникають у південно-східній частині Індійського океану, і це відбувається циклічно. Вчені виявили, що вихори починають закручуватися взимку та навесні в Південній півкулі, якраз тоді, коли західні екваторіальні вітри зустрічаються з північно-західними.

Дослідникам вже знайомі виплескування великих обсягів повітря поблизу західних екваторіальних вітрів у літні місяці. Однак періодичність цих коливань не зовсім відповідає стандартним моделям штормів, що спонукало вчених копнути глибше.

Проаналізувавши дані за трохи понад 30 років, з 1988 року, вчені виявили, що біля берегів Суматри за три десятиліття відбулося лише три значні похолодання. Дослідники припускають, що ці цікаві аномалії пов'язані з відсутністю активності циклонів.

Вчені виявили, що коливання в Індійському океані насправді дуже схожі на охолоджувальну силу Ель-Ніньйо, яке активує у східній екваторіальній частині Тихого океану.

Дослідники припускають, що активність циклонів поблизу Суматри, мабуть, пов'язана з різницею температур поверхні моря у тропічній західній та східній зоні, яка також відома як диполь Індійського океану (IOD).

Під час формування прогрівального циклону на південному сході тропічного Індійського океану (SETIO) посилюються північно-західні вітри, тоді як західні екваторіальні навпаки слабшають.

Вчені виявили, що всі події займають близько 10 днів і протягом кожного сезону IOD (липень-жовтень) в середньому утворюються близько 5 штормів SETIO. Сукупна тривалість яких загалом близько півсотні днів. Однак бувають сезони, коли утворюється лише один циклон.

За словами співавтора дослідження океанографа з Університету Фліндреса Йохена Кемпфа, цікаве починається у ті роки, коли циклони SETIO не розвиваються — у ці періоди навколишні вітри сприяють появі холодної морської води на широкій території. Весь цей процес сильно порушує як самі вітри, і характер опадів над Індійським океаном.

Цікаво, що дослідники й раніше були знайомі з західними вітрами Суматри, проте вони ніяк не могли зрозуміти, звідки вони беруться. Схоже, що сьогодні цю таємницю розкрито. Передбачається, що поява циклонів SETIO пояснює їх контроль над середніми екваторіальними вітрами в східній частині Індійського океану, які майже відсутні в роки, коли циклони не формуються.

Дослідники припускають, що розуміння процесу допоможе краще вивчити майбутні зміни клімату. Ці унікальні шторми дуже впливають на диполь Індійського океану, який і собі істотно змінює клімат і кількість опадів. Найкраще розуміння цих циклонів дозволить краще спрогнозувати зміни клімату.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували чому Земля сповільнює обертання і яку роль грає Ель-Ніньйо.