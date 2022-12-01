Вестник хаоса. Птица, жившая 66 млн лет назад, перечеркнула все, что мы знали об эволюции пернатых

Повторное исследование окаменелостей, забытых на 20 лет, привело к потрясающим открытиям.

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Впервые окаменелость была обнаружена еще в 1990-х годах коллекционером-любителем окаменелостей в Бельгии. Оказалось, что птица топталась по Земле более 66 миллионов лет назад, незадолго до того, как удар астероида уничтожил всех нептичьих динозавров, пишет The Guardian.

Впервые окаменелость исследовали и описали еще около 20 лет назад, однако сегодня ученые вспомнили о давно забытом образце и решили изучить его еще раз, используя современные методы. Результат превзошел все ожидания — у животного обнаружили подвижное небо. Эта находка полностью перечеркивает все, что мы знали ранее об эволюции пернатых.

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По словам ведущего автора исследования доктора Дэниела Филда из Кеммбриджского университета, все птицы делятся на неогнатов ("новые челюсти") и палеогнатов ("старые челюсти"). Вторые являются представителями птиц со сросшимися челюстями.

По словам Филдса, ранее наука предполагала, что древние предки птиц обладали сросшимся небом, как и у некоторых представителей современных птиц, например, страусов и казуаров. Однако со временем пернатые эволюционировали и подавляющее большинство современных птиц, включая попугаев, кур и уток, развило подвижное небо.

Птицы с подвижным небом способны двигать верхней и нижней челюстью независимо от остальной части черепа и друг от друга. По словам Филдса, это делает клюв более гибки и ловким, значительно помогая прихорашиваться, строить гнезда или находить пищу. Ранее ученые были уверены, что это относительно недавняя "инновация", но новое исследование ставит все с ног на голову.

[ + – ] Небо янависа в сравнении с фазаном и страусом Фото: University of Cambridge

Филдс отмечает, что нынешнее исследование интересно не только тем, что предполагает, что сросшееся небо у птиц развилось значительно раньше, чем ранее считали ученые, но и потому, что настаивает на том, что древние предки страусов, например, развили сросшееся небо. По словам Филса, для него все еще остается загадкой, почему предки страусов и их родственников утратили эту полезную форму неба.

В ходе исследования ученые использовали компьютерную томографию и обнаружили, что кость, которая, как считалась ранее была из плеча животного, на самом деле была из его неба.

Исследователи назвали птицу, которая жиле более 66 миллионов лет назад, в честь римского бога, который смотрел назад и вперед — Janavis finalidens. Кроме того, сочетание латинских слов "конечные" и "зубы" намекает на существование Янависа незадолго до того, как астероид уничтожил всех зубастых птиц.

К слову, ученые предполагают, что Янавис жил приблизительно в то же время и в том же месте, что и беззубая "чудо-курица", которая является самой старой из известных современных птиц. Однако ученые предполагают, что Янавис, похоже, весил в четыре раза больше курицы — около 6 килограммов.

По словам Филдса, кости чудо-крицы не сохранились, однако исследователи полагают, что у нее также было подвижное небо. К слову, ученые также считают, что именно размеры помогли предку курицы пережить массовое вымирание — предполагается, что именно большие размеры Янависа стали для него губительными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, где и когда люди сделали кур домашними птицами.