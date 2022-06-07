Спустились с деревьев за рисом: где и когда люди сделали курицу домашней птицей

Новое исследование показывает, что человек одомашнил курицу всего 3,5 тысячи лет назад и изначально их не ели, ведь они были священными.

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Курицы на сегодня являются одними из самых популярных домашних птиц. Это связано с тем, что миллиарды людей в мире употребляет курятину в пищу. Ученые из нескольких британских университетов выяснили, что курицу одомашнили не так давно, как считалось раньше. И согласно исследованию, изначально куриц, обитавших на деревьях, соблазнили спуститься на землю с помощью риса, сообщает The Guardian.

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Группа ученых из Университета Эксетера, Оксфордского университета и Университета Кардиффа предполагает, что куры стали домашними птицами примерно в 1500 году до нашей эры. Хотя до этого считалось, что этих птиц уже разводили, чтобы употреблять их мясо в пищу, еще 10 тысяч лет назад.

Ученые считают, что домашние куры появились в джунглях Юго-Восточной Азии, и в Европе о них не знали до примерно 800 года до нашей эры. И только в начале нашей эры они смогли прижиться даже в Северной Европе.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые провели исследование возраста самых древних куриных останков, которые были обнаружены в разных частях планеты.

"Мы выяснили, что люди не имели тесного контакта с курами примерно до 1500 года до нашей эры. Наш анализ показал, что самая древняя домашняя курица жила в Таиланде в период между 1650 и 1250 годами до нашей эры. Также наше исследование проливает свет на то, как были приручены куры и как с ними взаимодействовали в ранних человеческих обществах", — говорит Джулия Бест из Университета Кардиффа.

[ + – ] Группа ученых предполагает, что куры стали домашними птицами примерно в 1500 году до нашей эры. Хотя до этого считалось, что этих птиц уже разводили, чтобы употреблять их мясо в пищу, еще 10 тысяч лет назад Фото: people

По словам ученых, первых кур, которые жили в джунглях высоко на деревьях, люди приручили с помощью риса. Таким образом, эти птицы спустились с деревьев и стали жить с людьми. По словам Грегера Ларсона из Оксфордского университета , после того, как курица стала домашней птицей в Азии, торговцы завезли ее в Европу, где эти птицы изначально распространились в Средиземноморском регионе.

Ученые считают, что изначально кур не выращивали для использования их мяса в пищу. Они считались священными птицами и почитались в древних человеческих сообществах. Их даже хоронили неразделанными целыми группами, а иногда в таком же виде хоронили вместе с людьми.

По словам ученых, в Европе куриное мясо и яйца стали пользоваться особой популярностью во времена Римской империи, в начале нашей эры.

"Сейчас люди настолько привыкли к употреблению куриного мяса, что многие считают, что куры были домашними всегда. Но это не так. У человека с этими птицами завязались отношения относительно недавно и изначально они строились не на основе выращивания кур для пищи", — говорит Наоми Сайкс из Университета Эксетера.

Если говорить о домашних животных, то Фокус уже писал о том, что британский ветеринар создала серию изображений, чтобы показать, как на самом деле собаки видят окружающий мир.