Спустилися з дерев за рисом: де і коли люди зробили курку домашнім птахом

Нове дослідження показує, що людина одомашнила курку лише 3,5 тисячі років тому і спочатку їх не їли, адже вони були священними.

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Кури на сьогодні є одними з найпопулярніших домашніх птахів. Це з тим, що мільярди людей у світі вживає курятину в їжу. Вчені з кількох британських університетів з'ясували, що курку одомашнили нещодавно, як вважалося раніше. І згідно з дослідженням, спочатку курей, що мешкали на деревах, спокусили спуститися на землю за допомогою рису, повідомляє The Guardian.

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Група вчених з Університету Ексетера, Оксфордського університету та Університету Кардіффа припускає, що кури стали свійськими птахами приблизно 1500 року до нашої ери. Хоча до цього вважалося, що цих птахів уже розводили, щоб вживати їхнє м'ясо, ще 10 тисяч років тому.

Вчені вважають, що домашні кури з'явилися в джунглях Південно-Східної Азії, і в Європі про них не знали приблизно до 800 року до нашої ери. І лише на початку нашої ери вони змогли прижитися навіть у Північній Європі.

За допомогою радіовуглецевого аналізу вчені провели дослідження віку найдавніших курячих останків, які були виявлені у різних частинах планети.

"Ми з'ясували, що люди не мали тісного контакту з курми приблизно до 1500 року до нашої ери. Наш аналіз показав, що найдавніша домашня курка жила в Таїланді в період між 1650 і 1250 роками до нашої ери. Також наше дослідження проливає світло на те, як приручили курей і як з ними взаємодіяли в ранніх людських суспільствах", — каже Джулія Бест з Університету Кардіффа.

[ + – ] Група вчених припускає, що кури стали свійськими птахами приблизно 1500 року до нашої ери. Хоча до цього вважалося, що цих птахів уже розводили, щоб вживати їхнє м'ясо в їжу, ще 10 тисяч років тому Фото: people

За словами вчених, перших курей, які жили у джунглях високо на деревах, люди приручили за допомогою рису. Таким чином ці птахи спустилися з дерев і стали жити з людьми. За словами Грегера Ларсона з Оксфордського університету, після того, як курка стала свійським птахом в Азії, торговці завезли її до Європи, де ці птахи спочатку поширилися у Середземноморському регіоні.

Вчені вважають, що спочатку курей не вирощували для використання їх м'яса для харчування. Вони вважалися священними птахами і шанувалися у давніх людських спільнотах. Їх навіть ховали необробленими цілими групами, інколи ж у такому вигляді ховали разом із людьми.

За словами вчених, у Європі куряче м'ясо та яйця стали користуватися особливою популярністю за часів Римської імперії, на початку нашої ери.

"Зараз люди настільки звикли до вживання курячого м'яса, що багато хто вважає, що кури були домашніми завжди. Але це не так. У людини з цими птахами зав'язалися взаємини відносно недавно і спочатку вони будувалися не на основі вирощування курей для їжі", — говорить Наомі Сайкс із Університету Ексетера.

Якщо говорити про домашніх тварин, то Фокус вже писав про те, що британський ветеринар створив серію зображень, щоб показати, як насправді собаки бачать навколишній світ.