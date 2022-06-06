Вчені показали, як бачать наш світ собаки та які кольори вони розрізняють (фото)

Британська ветеринарка створила фотографії відомих об'єктів, щоб показати чим відрізняється зір собак від зору людини.

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За словами британської ветеринарки Раян Рочфорд, собаки бачать навколишній світ інакше, ніж людина. У собак дихроматичний зір, тобто вони бачать тільки синій і жовтий кольори, а ще в них розмитіший зір і вони не можуть бачити об'єкти тривимірними, пише Daily Mail.

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Британська ветеринарка Раян Рочфорд вирішила показати, як бачать світ домашні улюбленці. Для цього вона створила серію фотографій найпопулярніших туристичних місць у Великій Британії. На одних видно, як їх сприймає людина, а на інших як це роблять собаки.

[ + – ] Собаки мають дихроматичний зір, а це означає, що вони бачать тільки синій та жовтий кольори Фото: Daily Mail

"Собаки мають дихроматичний зір, а це означає, що вони бачать тільки синій та жовтий кольори. Водночас люди сприймають світ у синьому, жовтому та червоному кольорах. Собаки ж замість червоного бачать темно-коричневий колір. Зелений вони сприймають як бежевий, а фіолетовий — як синій колір", — каже Рочфорд.

[ + – ] Так бачить національний парк Пік-Дістрикт людина Фото: Daily Mail

[ + – ] Так бачить національний парк Пік-Дістрикт собака Фото: Daily Mail

В очах людини є фоторецептори, які реагують на світло, а є фоторецептори, які відповідають за відмінності кольорів та їх називають колбами. В собак ці колби дві, а у людини три. Тому сприйняття кольорів собак відрізняється.

[ + – ] Так бачить Брайтонський пірс у Брайтоні, Англія, людина Фото: Daily Mail

[ + – ] Так бачить Брайтонський пірс у Брайтоні, Англія, собака Фото: Daily Mail

Але з іншого боку, фоторецептори у собак, які відповідають за реакцію на рух або відсутність світла, наприклад, вночі, розвинені краще. Тому собаки набагато краще орієнтуються вночі і ефективніше реагують на рухомі об'єкти, ніж людина.

[ + – ] Так бачить містечко Котсуолдс людина Фото: Daily Mail

[ + – ] Так бачить містечко Котсуолдс собака Фото: Daily Mail

"Важливо також знати, що в собак з народження розмитий зір, тобто вони бачать навколишній світ у 8 разів гірше за нас. Також вони гірше реагують на світло, тобто вони розрізняють зміни в яскравості у двічі гірше за нас", — каже Рочфорд.

[ + – ] Так бачить Гленфіннан, бетонний арочний залізничний віадук у Шотландії, людина. Найбільшу популярність цьому віадуку принесли чотири фільми про Гаррі Поттера. Згідно з ними, дорога в Гоґвортс лежить саме через віадук Гленфіннан. У фільмах показано, як Гаррі та його друзі проїжджають на Хогвартс-Експресі цим мостом, слідуючи до місця свого навчання і назад Фото: Daily Mail

[ + – ] Так бачить Гленфіннан, бетонний арочний залізничний віадук у Шотландії, собака Фото: Daily Mail

За словами ветеринара, у собак, завдяки особливому розташуванню очей, краще розвинений периферичний зір, тобто вони краще, ніж людина, бачать, що відбувається не в центрі уваги. Але серед недоліків зору в собак Рочмонд називає те, що домашні улюбленці не бачать об'єкти тривимірними, що знижує рівень сприйняття глибини та обсягу видимого об'єкта, а також відстані до нього.

[ + – ] Так бачить село Портмейріон в Уельсі людина Фото: Daily Mail

[ + – ] Так бачить село Портмейріон в Уельсі собака Фото: Daily Mail

Але собаки особливо не страждають від того, що в них зір гірший, ніж у людини. У своєму повсякденному житті вони більше покладаються на нюх. За словами вчених, у собак він у 10-100 тисяч разів сильніше, ніж у людини. Тому, коли собака втрачає зір із віком, вона все ще може нормально жити.

Виявляється, собакам не потрібен ідеальний зір, щоб пізнавати своїх власників. Як уже писав Фокус, дослідження угорських учених показало, що собаки можуть впізнавати свого господаря лише за голосом.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, собаки яких порід живуть найдовше, а які вмирають раніше. Найменше живуть плоскоморді собаки.

Як писав Фокус, нове дослідження показує, що мопсів не можна вважати звичайними собаками. Вчені дійшли несподіваних висновків, коли порівняли особливості мопсів з іншими породами собак.