Учені з'ясували, собаки яких порід живуть найдовше, а які вмирають раніше

Згідно з дослідженням, 4 породи плоскомордих собак мають найнижчу середню тривалість життя.

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Результати дослідження вчених із Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні показали, що середня тривалість життя собак становить 11,2 року. Але ці показники сильно відрізняються, якщо говорити про різні породи. За словами вчених, найдовше можуть прожити джек-рассел-тер'єри, а найперше вмирають французькі бульдоги, повідомляє Daily Mail.

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Учені провели дослідження понад 30 тисяч собак, які представляють 18 різних порід, і з'ясували, що кожна порода тривалість життя може сильно відрізнятися. Результати дослідження показали, що найбільшу середню тривалість життя мають джек-рассел-тер'єри. Вони можуть прожити 12,7 року. Найгірші справи у французьких бульдогів, адже їхня середня тривалість життя становить лише 4,5 року.

[ + – ] Найгірші справи у французьких бульдогів, адже їхня середня тривалість життя становить лише 4,5 року Фото: wikipedia

У межах нового дослідження вчені використали нові методи оцінки середньої тривалості життя собак. Єдине, що потрібно уточнити, це те, що ці понад 30 тисяч собак, які належать до 18 різних пород, померли в період із 2016 по 2020 роки.

Учені склали таблицю середньої тривалості життя собак на основі отриманих даних. Ця таблиця очікуваної тривалості життя може бути корисною для ветеринарів і власників собак, які можуть оцінити стан здоров'я тварин і подальші наслідки його погіршення, кажуть учені.

Дослідження показало, що середня тривалість життя собак різних порід становить 11,2 року. Серед найбільш довгоживучих порід виявилися джек-рассел-тер'єри, бордер-коллі та спрингер-спанієлі. А серед порід собак, які живуть найменше, виявилися плоскоморді собаки, такі як бульдоги та мопси.

[ + – ] Серед порід собак, які живуть найменше, виявилися плоскоморді собаки, такі як мопси Фото: wikipedia

Учені вважають, що таке недовговічне життя цих собак пов'язане з тим, що вони часто мають великі проблеми зі здоров'ям. Це пов'язано з тим, що їхня форма голови була виведена шляхом селекції, а тому в цих собак виявляються проблеми з дихальною системою та хребтом.

Також учені з'ясували, що самки собак живуть довше, ніж самці, в середньому на 4 місяці. Це стосується й кастрованих собак, які також живуть довше, ніж собаки без цієї операції.

Дослідження вчених із Королівського ветеринарного коледжу з'явилося невдовзі після того, як вчені з Університету штату Массачусетс з'ясували, що порода собаки не є показником того, як собака поводитиметься.

Результати цієї наукової роботи показали, що порода собаки може пояснити лише 9% різних варіантів поведінки в різних собак. За словами вчених, на поведінку собак більше впливають вік і стать тварини.

Повертаючись до попереднього дослідження англійських учених, представляємо список середньої тривалості життя різних порід собак, складений на основі нової наукової роботи.

[ + – ] Серед найбільш довгоживучих порід собак виявився йоркширський тер'єр Фото: wikipedia

Породи собак із найбільшою тривалістю життя. Цифри вказують очікувану кількість років, яку проживе тварина:

Джек-рассел-тер'єр — 12,72

Йоркширський тер'єр — 12,54

Бордер-коллі — 12,1

Спрингер-спанієль — 11,92

Помісь — 11,82

Лабрадор-ретривер — 11,77

Стаффордширський бультер'єр — 11,33

Кокер-спанієль — 11.31

Ши-тцу — 11,05

Породи собак, які живуть найменше:

Французький бульдог — 4,5

Англійський бульдог — 7,39

Мопс — 7,65

Американський бульдог — 7,79

Чихуахуа — 7,91

Хаскі — 9,53

Бігль — 9,85

Боксер — 10.04

Німецька вівчарка — 10,16

Кавалер кінг-чарльз-спанієль — 10,45

Фокус уже писав про те, що на думку вчених, більшість господарів годують своїх собак неправильно.

Нагадуємо, що, за словами вчених, господарям собак потрібно відмовитися від "поцілунків" зі своїми вихованцями.