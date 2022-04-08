Смертельно небезпечно. Вчені кажуть, що господарям собак потрібно відмовитися від "поцілунків" з улюбленцями

Щоб бути в повній безпеці, експерти радять мити руки щоразу після того, як ви погладили домашню тварину, і не дозволяти тварині їсти з вашої тарілки.

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Як заявляють вчені, любителям собак варто насторожитися, оскільки нове дослідження показало, що якщо дозволити улюбленцю облизати вам обличчя, це може призвести до поширення супербактерій, знижуючи стійкість до антибіотиків. Згідно з дослідженням, проведеним у 2019 році, супербактерії вбили понад мільйон людей, пише Express.

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Стійкість до антибіотиків виникає, коли патогенні мікроорганізми еволюціонують, щоб уникнути певних ліків. Дослідники з Королівського ветеринарного коледжу та Лісабонського університету виявили, що собаки, як і кішки, можуть передавати стійкі до антибіотиків штами бактерій.

Такого висновку фахівці дійшли, беручи зразки калу один раз на місяць протягом 4 місяців у 114 здорових людей, 85 собак і 18 кішок. Після генетичного аналізу з'ясувалося, що 15 свійських тварин та 15 людей є носіями бактерії, що викликає занепокоєння. В половини інфікованих домашніх тварин та у третини людей був штам, стійкий до антибіотиків. Цей штам виявився стійким до таких препаратів, як пеніцилін, а також до інших методів лікування.

[ + – ] Передача штаму відбувається фекально-оральним шляхом. А це означає, що собаки, які спочатку облизують свій зад, а потім руки власників, можуть поширювати бактерії

Передача штаму відбувається фекально-оральним шляхом. А це означає, що собаки, які спочатку облизують себе, а потім руки власників, можуть поширювати бактерії. Вони також можуть передаватися людям під час збирання відходів своїх вихованців.

"Ще до пандемії COVID-19 стійкість до антибіотиків була однією з найбільших загроз для громадської охорони здоров'я. Резистентність до антибіотиків може спричинити такі серйозні захворювання, як пневмонія, сепсис та інфекції сечовивідних шляхів", — розповіла провідна авторка дослідження доктор Джуліана Менезес з Лісабонського університету.

Як зазначили вчені, здорові носії можуть місяцями розповсюджувати бактерії в навколишнє середовище, і вони можуть бути джерелом інфекції для інших вразливіших людей та тварин, таких як люди похилого віку та вагітні жінки. Доктор Менезес також попередила власників собак, щоб вони не цілували своїх улюбленців і не дозволяли їм їсти зі своєї тарілки. Вона порадила любителям тварин, які надто тісно спілкуються зі своїми цуценятами, змінити стосунки заради власної безпеки. Для того, щоб зменшити поширення бактерій, необхідно зменшити цей тісний зв'язок і дотримуватися суворих правил гігієни.

Нагадаємо, що раніше вчені дізналися, що робить мордочки собак такими милими й чому люди не можуть від них відірватися. Як виявилося, вся справа в еволюції та в процесі одомашнення чотирилапих.