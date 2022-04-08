Смертельно опасно. Ученые говорят, что хозяевам собак нужно отказаться от "поцелуев" с питомцами

Чтобы быть в полной безопасности, эксперты советуют мыть руки каждый раз после того, как вы погладили домашнее животное и не разрешать животному есть с вашей тарелки.

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Как заявляют ученые, любителям собак стоит насторожиться, поскольку новое исследование показало, что если позволить питомцу облизать вам лицо, то это может привести к распространению супербактерий, снижая устойчивость к антибиотикам. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году супербактерии убили более миллиона человек, пишет Express.

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Устойчивость к антибиотикам возникает, когда патогенные микроорганизмы эволюционируют, чтобы избежать определенных лекарств. Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа и Лиссабонского университета обнаружили, что собаки, как и кошки могут передавать устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий.

К такому выводу специалисты пришли, беря образцы кала один раз в месяц в течение 4 месяцев у 114 здоровых людей, 85 собак и 18 кошек. После генетического анализа выяснилось, что 15 домашних животных и 15 людей являются носителями бактерии, вызывающей беспокойство. У половины инфицированных домашних животных и у трети людей был штамм, устойчивый к антибиотикам. Этот штамм оказался устойчив к таким препаратам, как пенициллин, а также к другим методам лечения.

[ + – ] Передача штамма происходит фекально-оральным путем. А это означает, что собаки, которые сначала облизывают свой зад а потом руки владельцев, могут распространять бактерии

Передача штамма происходит фекально-оральным путем. А это означает, что собаки, которые сначала облизывают себя, а потом руки владельцев, могут распространять бактерии. Они также могут передаваться людям при уборке отходов своих питомцев.

"Еще до пандемии COVID-19 устойчивость к антибиотикам была одной из самых больших угроз для общественного здравоохранения. Резистентность к антибиотикам может вызвать такие серьезные заболевания, как пневмония, сепсис и инфекции мочевыводящих путей", — рассказала ведущий автор исследования Доктор Джулиана Менезес из Лиссабонского университета.

Как отметили ученые, здоровые носители могут месяцами распространять бактерии в окружающую среду, и они могут быть источником инфекции для других более уязвимых людей и животных, таких как пожилые люди и беременные женщины. Доктор Менезес также предупредила владельцев собак, чтобы они не целовали своих любимцев и не позволяли им есть из свей тарелки. Она посоветовала любителям животных, которые слишком тесно общаются со своими щенками, изменить взаимоотношения ради собственной безопасности. Для того, чтобы уменьшить распространение бактерий, необходимо уменьшить эту тесную связь и соблюдать строгие правила гигиены.

Напомним, что ранее ученые узнали, что делает мордашки собак такими милыми и почему люди не могут от них оторваться. Как оказалось, все дело в эволюции и в процессе одомашнивания четырехлапых.