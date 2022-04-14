Учені кажуть, що більшість господарів годують своїх собак неправильно

Більшість людей не звертають уваги на такі деталі як миття рук до та після годування вихованця та щоденне очищення мисок. Але всі вони відіграють важливу роль у правильному догляді тварин.

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Згідно з новим дослідженням вчених, мало хто з власників тварин знає, як правильно годувати своїх вихованців. Переважна більшість господарів собак, які брали участь в експерименті, не знали та не дотримувалися рекомендацій FDA щодо обробки та зберігання корму для домашніх тварин, пише IFLS.

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Уплив забрудненого корму може мати наслідки для здоров'я як собак, так і для людей. Причому ці ризики можуть посилюватися в будинках із дітьми та людьми з ослабленим імунітетом.

Примітно, що з 417 респондентів, які брали участь у дослідженні, менше 5% були обізнані про рекомендації FDA. Наприклад, лише приблизно кожен п'ятий респондент опитування повідомив, що миє руки гарячою водою з милом перед годуванням свого собаки, і менше двох із 5 повідомили, що миють їх після цього.

Але обидва ці показники вражаюче високі в порівнянні з кількістю людей, які знали, що потрібно мити миски своїх собак щодня: не більше одного з десяти учасників повідомили, що дотримуються цієї рекомендації.

[ + – ] Аналіз мазків із 68 собачих мисок до та після того, як учасникам дослідження нагадали про рекомендації FDA показав, що гарне очищення мисок може мати велике значення

Аналіз мазків із 68 собачих мисок до та після того, як учасникам дослідження нагадали про рекомендації FDA показав, що гарне очищення мисок може мати велике значення.

Проте не все так погано: майже всі респонденти повідомили, що дотримуються деяких рекомендацій, наприклад, уникають сирої їжі, перевіряють упаковку корму на предмет пошкоджень і не використовують миску тварини як зачерпний інструмент. Але, як зазначають учені, завжди є багато можливостей покращити ситуацію.

Важливо згадати й той факт, що більшість учасників довго зберігали корм для домашніх тварин усупереч рекомендаціям FDA, що може мати негативні наслідки у вигляді підвищеного ризику мікробного забруднення, погіршення поживних властивостей і смакових якостей.

Як підсумували експерти, подальші дослідження, що визначають ідеальні рекомендації з очищення та зберігання корму, а також передові методи доведення цих рекомендацій до споживачів допоможуть мінімізувати ризик мікробного зараження в кормах для домашніх тварин, а також мінімізувати ризики для здоров'я як тварин, так і людей.

Нагадаємо, що нещодавно вчені з'ясували, що власникам собак варто відмовити від поцілунків із улюбленцями. А все тому, що це може призвести до поширення супербактерій, знижуючи стійкість до антибіотиків.