Ученые говорят, что большинство хозяев кормят своих собак неправильно

Большинство людей не обращают внимания не такие детали, как мытье рук до и после кормления питомца и ежедневную очистку мисок. Но все они играют важную роль в правильном уходе за животным.

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Согласно новому исследованию ученых, мало кто из владельцев животных знает, как правильно кормить своих питомцев. Подавляющее большинство хозяев собак, участвовавших в эксперименте, не знали и не соблюдали рекомендации FDA по обработке и хранению корма для домашних животных, пишет IFLS.

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Воздействие загрязненного корма может иметь последствия для здоровья как собак, так и людей. Причем эти риски могут усиливаться в домах с детьми и людьми с ослабленным иммунитетом.

Что примечательно, из 417 респондентов, участвовавших в исследовании, менее 5% были осведомлены о рекомендациях FDA. Например, лишь примерно каждый пятый респондент опроса сообщил, что моет руки горячей водой с мылом перед кормлением своей собаки, и менее двух из 5 сообщили, что моют их после этого.

Но оба этих показателя впечатляюще высоки по сравнению с количеством людей, которые знали, что нужно мыть миски своих собак каждый день: не более одного из десяти участников сообщили, что следуют этой рекомендации.

[ + – ] Анализ мазков из 68 собачьих мисок до и после того, как участникам исследования напомнили о рекомендациях FDA показал, что хорошая очистка мисок может иметь большое значение

Анализ мазков из 68 собачьих мисок до и после того, как участникам исследования напомнили о рекомендациях FDA показал, что хорошая очистка мисок может иметь большое значение.

Однако не все так плохо, почти все респонденты сообщили, что соблюдают некоторые из рекомендаций, например, избегают сырой пищи, проверяют упаковку корма на предмет повреждений и не используют миску животного в качестве зачерпывающего инструмента. Но, как отмечают ученые, всегда есть много возможностей улучшить ситуацию.

Важно упомянуть и тот факт, что большинство участников долго хранили корм для домашних животных вопреки рекомендациям FDA, что может иметь негативные последствия в виде повышенного риска микробного загрязнения, ухудшения питательных свойств и вкусовых качеств.

Как заключили эксперты, дальнейшие исследования, определяющие идеальные рекомендации по очистке и хранению корма, а также передовые методы доведения этих рекомендаций до потребителей помогут свести к минимуму риск микробного заражения в кормах для домашних животных, а также свести к минимуму риски для здоровья как животных, так и людей.

Напомним, что недавно ученые выяснили, что владельцам собак стоит отказать от поцелуев с любимцами. А все потому, что это может привести к распространению супербактерий, снижая устойчивость к антибиотикам.