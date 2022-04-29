Ученые выяснили, собаки каких пород живут дольше всего, а какие умирают раньше

Согласно исследованию, 4 породы плоскомордых собак имеют самую низкую среднюю продолжительность жизни.

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Результаты исследования ученых из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне показали, что средняя продолжительность жизни собак составляет 11,2 года. Но эти показатели сильно отличаются, если говорить о разных породах. По словам ученых, дольше всего могут прожить джек-рассел-терьеры, а раньше всех умирают французские бульдоги, сообщает Daily Mail.

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Ученые провели исследование более 30 тысяч собак, которые представляют 18 разных пород и выяснили, что у каждой породы продолжительность жизни может сильно отличатся. Результаты исследования показали, что самой большой средней продолжительностью жизни обладают джек-рассел-терьеры. Они могут прожить 12,7 лет. Хуже дела обстоят у французских бульдогов, ведь их средняя продолжительность жизни составляет только 4,5 года.

[ + – ] Хуже дела обстоят у французских бульдогов, ведь их средняя продолжительность жизни составляет только 4,5 года Фото: wikipedia

В рамках нового исследования ученые использовали новые методы оценки средней продолжительности жизни собак. Единственное, что нужно уточнить, так это то, что эти более 30 тысяч собак, которые принадлежать 18 разным породам умерли в период с 2016 по 2020 годы.

Ученые составили таблицу средней продолжительности жизни собак, на основе полученных данных. Эта таблица ожидаемой продолжительности жизни может быть полезной для ветеринаров и владельцев собак, которые могут оценить состояние здоровья животных и последующие последствия его ухудшения, говорят ученые.

Исследование показало, что средняя продолжительность жизни собак разных пород составляет 11,2 года. Среди самых долгоживущих пород оказались джек-рассел-терьеры, бордер-колли и спрингер-спаниели. А среди пород собак, которые живут меньше всего, оказались плоскомордые собаки, такие как бульдоги и мопсы.

[ + – ] Среди пород собак, которые живут меньше всего, оказались плоскомордые собаки, такие как мопсы Фото: wikipedia

Ученые считают, что такая недолговечная жизнь у этих собак связана с тем, что они часто имеют большие проблемы со здоровьем. Это связано с тем, что их форма головы была выведена путем селекции, а потому у этих собак проявляются проблемы с дыхательной системой и позвоночником.

Также ученые выяснили, что самки собак живут дольше, чем кобели в среднем на 4 месяца. Это же касается и кастрированных собак, которые также живут дольше, чем собаки без этой операции.

Исследование ученых из Королевского ветеринарного колледжа появилось вскоре после того, как ученые из Университета штата Массачусетс выяснили, что порода собаки не является показателем того, как собака будет себя вести.

Результаты этой научной работы показали, что порода собаки может объяснить только 9% разных вариантов поведения у разных собак. По словам ученых, на поведение собак в большей мере влияют возраст и пол животного.

Возвращаясь к предыдущему исследованию английских ученых, представляем список средней продолжительности жизни разных пород собак, который был составлен на основе новой научной работы.

[ + – ] Среди самых долгоживущих пород собак оказался йоркширский терьер Фото: wikipedia

Породы собак с самой большой продолжительностью жизни. Цифры указывают ожидаемое количество лет, которое проживет животное:

Джек-рассел-терьер — 12,72

Йоркширский терьер — 12,54

Бордер-колли — 12,1

Спрингер-спаниель — 11,92

Помеси — 11,82

Лабрадор-ретривер — 11,77

Стаффордширский бультерьер — 11,33

Кокер-спаниель — 11.31

Ши-тцу — 11,05

Породы собак, которые живут меньше всего:

Французский бульдог — 4,5

Английский бульдог — 7,39

Мопс — 7,65

Американский бульдог — 7,79

Чихуахуа — 7,91

Хаски — 9,53

Бигль — 9,85

Боксер — 10.04

Немецкая овчарка — 10,16

Кавалер кинг-чарльз-спаниель — 10,45

Фокус уже писал о том, что по мнению ученых, большинство хозяев кормят своих собак неправильно.

Напоминаем, что по словам ученых, хозяевам собак нужно отказаться от "поцелуев" со своими питомцами.