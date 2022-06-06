Ученые показали, как видят наш мир собаки и какие цвета они различают (фото)

Британский ветеринар создала фотографии известных объектов, чтобы показать, чем отличается зрение собак от зрения человека.

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По словам британского ветеринара Райан Рочфорд, собаки видят окружающий их мир иначе, чем человек. У собак дихроматическое зрение, то есть они видят только синий и желтый цвета, а еще у них более размытое зрение и не они могут видеть объекты трехмерными, пишет Daily Mail.

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Британский ветеринар Райан Рочфорд решила показать, как видят мир домашние любимцы. Для этого она создала серию фотографий популярных туристических мест в Великобритании. На одних видно, как их воспринимает человек, а на других – как это делают собаки.

[ + – ] Собаки имеют дихроматическое зрение, а это значит, что они видят только синий и желтый цвета Фото: Daily Mail

"Собаки имеют дихроматическое зрение, а это значит, что они видят только синий и желтый цвета. В то же время люди воспринимают мир в синем, желтом и красном цвете. Собаки же вместо красного видят темно-коричневый цвет. Зеленый они воспринимают как бежевый, а фиолетовый — как синий цвет", — говорит Рочфорд.

[ + – ] Так видит национальный парк Пик-Дистрикт человек Фото: Daily Mail

[ + – ] Так видит национальный парк Пик-Дистрикт собака Фото: Daily Mail

В глазах человека есть фоторецепторы, которые реагируют на свет, а есть фоторецепторы, которые отвечают за различия цветов и их называют колбочками. У собак эти колбочек две, а у человека три. Поэтому восприятие цветов у собак отличается.

[ + – ] Так видит Брайтонский пирс в Брайтоне, Англия,человек Фото: Daily Mail

[ + – ] Так видит Брайтонский пирс в Брайтоне, Англия,собака Фото: Daily Mail

Но с другой стороны, фоторецепторы у собак, которые отвечают за реакцию на движение или же на отсутствие света, например, ночью, развиты лучше. Поэтому собаки намного лучше ориентируются ночью и более эффективнее реагируют на движущиеся объекты, чем человек.

[ + – ] Так видит городок Котсуолдс человек Фото: Daily Mail

[ + – ] Так видит городок Котсуолдс собака Фото: Daily Mail

"Важно также знать, что у собак с рождения размытое зрение, то есть они видят окружающий мир в 8 раз хуже, чем мы. Также они хуже реагируют на свет, то есть они различают изменения в яркости в 2 раза хуже, чем мы", — говорит Рочфорд.

[ + – ] Так видит Гленфиннан, бетонный арочный железнодорожный виадук в Шотландии, человек. Наибольшую известность этому виадуку принесли четыре фильма о Гарри Поттере. Согласно им, дорога в Хогвартс лежит именно через виадук Гленфиннан. В фильмах показано, как Гарри и его друзья проезжают на Хогвартс-Экспрессе по этому мосту, следуя к месту своей учебы и обратно Фото: Daily Mail

[ + – ] Так видит Гленфиннан, бетонный арочный железнодорожный виадук в Шотландии, собака Фото: Daily Mail

По словам ветеринара, у собак, благодаря особому расположению глаз, лучше развито периферическое зрение, то есть они лучше, чем человек видят, что происходит не в центре внимания. Но среди недостатков зрения у собак, Рочмонд называет то, что домашние любимцы не видят объекты трехмерными, что снижает уровень восприятие глубины и объема видимого объекта, а также расстояния до него.

[ + – ] Так видит деревню Портмейрион в Уэльсе человек Фото: Daily Mail

[ + – ] Так видит деревню Портмейрион в Уэльсе собака Фото: Daily Mail

Но собаки особо не страдают от того, что у них зрение хуже, чем у человека. В своей повседневной жизни они больше полагаются на обоняние. По словам ученых, у собак оно в 10-100 тысяч раз сильнее, чем у человека. Поэтому, когда собака теряет зрение с возрастом, она все еще может нормально жить.

Оказывается, собакам не нужно идеальное зрение, чтобы узнавать своих владельцев. Как уже писал Фокус, исследование венгерских ученых показало, что собаки могут узнавать своего хозяина только по голосу.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, собаки каких пород живут дольше всего, а какие умирают раньше. Меньше всего живут плоскомордые собаки.

Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что мопсов уже нельзя считать обычными собаками. Ученые пришли к неожиданным выводам, когда сравнили особенности мопсов с другими породами собак.