Собаки могут отличить своего хозяина по одному только голосу, - исследование

Все знают, что собаки обладают невероятным обонянием и даже помогают полиции распознавать и ловить преступников. Но своего хозяина, это животное способно узнать только по голосу, если не может увидеть его или учуять.

Всем известно, что собаки — невероятно умные и преданные животные, однако новое исследование ученых показало, что наши четвероногие друзья могут идентифицировать своих владельцев даже по одному только голосу, пишет Independent.

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Эксперты выяснили, что когда собака не способна увидеть или почуять своего хозяина, она распознает его по голосу. А делает это благодаря тому, что хорошо запоминает некоторые свойства голоса своего владельца, такие как тональность и тембр.

Для своего эксперимента ученые из венгерского Университета имени Лоранда Этвеша пригласили 28 собак. Суть исследования состояла в том, что хозяева играли со своими питомцами в прятки. За первым укрытием прятался владелец собаки, а за вторым незнакомец. Затем каждый из своих укрытый зачитывал кулинарные рецепты нейтральным голосом, но не звал к себе собак.

[ + – ] Исследование показало, что собаки смогли найти своего хозяина в 82 % случаев

Ученые оценивали, могут ли собаки на основе услышанного голоса выбирать и находить своих хозяев на определенном расстоянии. В ходе эксперимента, в течение нескольких раундов, исследователи сопоставляли голоса владельцев с 14 различными голосами незнакомцев — некоторые из них были более похожи на голос хозяина, другие сильно отличались.

В итоге исследование показало, что собаки смогли найти своего хозяина в 82% случаев. Ученые также подтвердили, что в ходе исследования собаки не руководствовались своим обонянием, поскольку исследователи меняли местами голос хозяина и незнакомца.

Как заключили эксперты, это первая демонстрация того, что собаки могут отличать голос своего хозяина от многих других, а также еще одно подтверждение того, что наши пушистые друзья — действительно очень умные существа.

Ранее Фокус также писал о том, почему собаки лают на машины. Как выяснилось, в таком поведении играют роль многие факторы, включая инстинкты, отвоевание территории, скуку и одиночество. Однако лай можно предотвратить. Например, можно отвлечь внимание животного на что-то не менее интересное, угостить лакомством, дать игрушку, а также обеспечивать питомца достаточной физической активностью.