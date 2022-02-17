Собаки могут отличить своего хозяина по одному только голосу, - исследование
Все знают, что собаки обладают невероятным обонянием и даже помогают полиции распознавать и ловить преступников. Но своего хозяина, это животное способно узнать только по голосу, если не может увидеть его или учуять.
Всем известно, что собаки — невероятно умные и преданные животные, однако новое исследование ученых показало, что наши четвероногие друзья могут идентифицировать своих владельцев даже по одному только голосу, пишет Independent.
Эксперты выяснили, что когда собака не способна увидеть или почуять своего хозяина, она распознает его по голосу. А делает это благодаря тому, что хорошо запоминает некоторые свойства голоса своего владельца, такие как тональность и тембр.
Для своего эксперимента ученые из венгерского Университета имени Лоранда Этвеша пригласили 28 собак. Суть исследования состояла в том, что хозяева играли со своими питомцами в прятки. За первым укрытием прятался владелец собаки, а за вторым незнакомец. Затем каждый из своих укрытый зачитывал кулинарные рецепты нейтральным голосом, но не звал к себе собак.
Ученые оценивали, могут ли собаки на основе услышанного голоса выбирать и находить своих хозяев на определенном расстоянии. В ходе эксперимента, в течение нескольких раундов, исследователи сопоставляли голоса владельцев с 14 различными голосами незнакомцев — некоторые из них были более похожи на голос хозяина, другие сильно отличались.
В итоге исследование показало, что собаки смогли найти своего хозяина в 82% случаев. Ученые также подтвердили, что в ходе исследования собаки не руководствовались своим обонянием, поскольку исследователи меняли местами голос хозяина и незнакомца.
Как заключили эксперты, это первая демонстрация того, что собаки могут отличать голос своего хозяина от многих других, а также еще одно подтверждение того, что наши пушистые друзья — действительно очень умные существа.
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