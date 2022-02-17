Собаки можуть відрізнити свого господаря за одним лише голосом, — дослідження

Усі знають, що собаки мають неймовірний нюх і навіть допомагають поліції розпізнавати і ловити злочинців. Але свого господаря ця тварина здатна впізнати лише за голосом, якщо не може побачити його чи вчути.

Усім відомо, що собаки — неймовірно розумні та віддані тварини, проте нове дослідження вчених показало, що наші чотирилапі друзі можуть ідентифікувати своїх власників навіть за одним лише голосом, пише Independent.

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Експерти з'ясували, що коли собака не здатний побачити або відчути свого господаря, він розпізнає його за голосом. А робить це завдяки тому, що добре запам'ятовує деякі властивості голосу свого власника, такі як тональність та тембр.

Для свого експерименту вчені з Угорського університету імені Лоранда Етвеша запросили 28 собак. Суть дослідження полягала в тому, що господарі грали зі своїми вихованцями у хованки. За першим укриттям ховався власник собаки, а за другим — незнайомець. Потім кожен із своїх зачитував кулінарні рецепти нейтральним голосом, але не кликав до себе собак.

[ + – ] Дослідження показало, що собаки змогли знайти свого господаря у 82% випадків.

Учені оцінювали, чи можуть собаки на основі почутого голосу вибирати та знаходити своїх господарів на певній відстані. У ході експерименту протягом кількох раундів дослідники зіставляли голоси власників з 14 різними голосами незнайомців — деякі з них були більш схожі на голос господаря, інші сильно відрізнялися.

У результаті дослідження показало, що собаки змогли знайти свого господаря у 82% випадків. Учені також підтвердили, що під час дослідження собаки не керувалися своїм нюхом, оскільки дослідники міняли місцями голос господаря та незнайомця.

Як зробили висновок експерти, це перша демонстрація того, що собаки можуть відрізняти голос свого господаря від багатьох інших, а також ще одне підтвердження того, що наші пухнасті друзі — справді дуже розумні істоти.

Раніше Фокус також писав про те, чому собаки гавкають на машини. Як з'ясувалося, у такій поведінці відіграють роль багато факторів, включаючи інстинкти, відвоювання території, нудьгу та самотність. Проте гавкіту можна запобігти. Наприклад, можна відвернути увагу тварини на щось не менш цікаве, почастувати ласощами, дати іграшку, а також забезпечувати вихованця достатньою фізичною активністю.