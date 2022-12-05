Трип длиною в 9 лет. Ученые очарованы человеком, принявшим около 40 тысяч таблеток экстази

Несмотря на то, что пациент уже перестал употреблять какие-либо препараты, последствия сохраняются и по сей день.

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Экстази считается тусовочным наркотиком, однако науке известен случай, когда человек, известный как "Мистер А" употреблял препарат в качестве антидепрессанта — в результате за 9 лет он поглотил около 40 тысяч таблеток, пишет Futurism.

Впервые об этом случае стало известно в 2006 году — тогда исследователи опубликовали в научном журнале Psychosomatics. Сегодня история "Мистера А" вновь на слуху, причиной вызванного интереса стало интервью психиатра и соавтора исследования доктора Хистоса Куимцидиса, который вновь вспомнил этот эпический случай употребления наркотиков.

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По словам ученого, пациент активно употреблял экстази 9 лет в возрасте 21 — 30 лет. Он начал принимать по 5 таблеток каждые выходные — так продолжалось несколько лет, затем "Мистер А" увеличил дозу до 3,5 таблеток в день — это продолжалось 3 года, а последующие четыре года доза увеличилась в среднем до 25 таблеток в день.

Тематическое исследование проводилось спустя 7 лет после окончания трипа длиною в 9 лет — когда с пациентом начала работать команда Медицинской школы Святого Георгия в Лондоне, "Мистеру А" было уже 37 лет. На момент начала исследования пациент вот уже 7 лет не употреблял большинство наркотиков, однако позволял себе курить каннабис.

Тем не менее исследователи заметили, что у пациента сохранился ряд тревожных психических и физических эффектов — например, его мучали "эпизоды" туннельного зрения, панические атаки, периоды беспокойства, депрессии, а порой и мышечной ригидности, когда он попросту не мог шевелиться. Кроме того, исследователи заметили, что у пациента наблюдались проблемы с кратковременной памятью.

Поначалу исследователи не могли с уверенностью утверждать, что на кратковременную память пациента повлияло употребление экстази, ведь в его "рацион" также входил каннабис, героин, кокаин, ЛСД, амфетамин и прочее. Тот еще коктейль из наркотиков. Однако в ходе исследований ученые все же обнаружили, что употребление такого колоссального количества экстази не прошло бесследно и изрядно повлияло на кратковременную память пациента.

По словам Куимцидиса удивительным кажется то, насколько сильная зависимость от экстази развилась у субъекта, ведь этот наркотик считается "клубным" и, якобы, не вызывает привыкания.

Ученые отмечают, что изначально "Мистер А", как и большинство, "увлекался клубной сценой", однако по мере того, как росло количество поглощаемых им таблеток, он начинал использовать наркотик иначе, чем большинство сверстников. Исследователи предполагают, что пациент будто бы пытался контролировать свое настроение с помощью таблеток, по сути используя их в качестве антидепрессантов.

По словам Куимцидиса, случай "Мистера А" стоит учитывать как захватывающую аномалию, которая показывает, что нам следует быть осторожнее с терапевтическим использованием МДМА.

Ранее Фокус писал о том, что британские ученые предложили лечить алкоголизм с помощью экстази.