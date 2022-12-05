Трип довжиною 9 років. Учені зачаровані людиною, яка прийняла близько 40 тисяч таблеток екстазі

Незважаючи на те, що пацієнт уже перестав вживати будь-які препарати, наслідки зберігаються й донині.

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Екстазі вважається тусовочним наркотиком, проте науці відомий випадок, коли людина, відома як "Містер А", вживала препарат як антидепресант — у результаті за 9 років він поглинув близько 40 тисяч таблеток, пише Futurism.

Уперше про цей випадок стало відомо у 2006 році — тоді дослідники опублікували в науковому журналі Psychosomatics. Сьогодні історія "Містера А" знову на слуху, причиною викликаного інтересу стало інтерв'ю психіатра та співавтора дослідження доктора Хістоса Куїмцидіса, який знову згадав цей епічний випадок вживання наркотиків.

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За словами вченого, пацієнт активно вживав екстазі 9 років у віці 21-30 років. Він почав приймати по 5 таблеток кожні вихідні — так тривало кілька років, потім “Містер А” збільшив дозу до 3,5 таблеток на день — це тривало 3 роки, а наступні чотири роки доза збільшилась у середньому до 25 таблеток на день.

Тематичне дослідження проводилося через 7 років після закінчення трипу завдовжки 9 років — коли з пацієнтом почала працювати команда Медичної школи Святого Георгія в Лондоні, "Містерові А" було вже 37 років. На момент початку дослідження пацієнт уже 7 років не вживав більшість наркотиків, проте дозволяв собі курити канабіс.

Проте дослідники помітили, що в пацієнта збереглася низка тривожних психічних і фізичних ефектів — наприклад, його мучили "епізоди" тунельного зору, панічні атаки, періоди занепокоєння, депресії, а часом і м'язової ригідності, коли він просто не міг рухатися. Крім того, дослідники зауважили, що в пацієнта спостерігалися проблеми з короткочасною пам'яттю.

Спочатку дослідники не могли з упевненістю стверджувати, що на короткочасну пам'ять пацієнта вплинуло вживання екстазі, адже до його "раціону" також входив канабіс, героїн, кокаїн, ЛСД, амфетамін та інше. Той ще коктейль із наркотиків. Проте в ході досліджень учені все ж таки виявили, що вживання такої колосальної кількості екстазі не пройшло безслідно та неабияк уплинуло на короткочасну пам'ять пацієнта.

За словами Куїмцидіса, дивним здається те, наскільки сильна залежність від екстазі розвинулася в суб'єкта, адже цей наркотик вважається "клубним" і нібито не викликає звикання.

Учені відзначають, що спочатку "Містер А", як і більшість, "захоплювався клубною сценою", однак у міру того, як зростала кількість таблеток, яку він поглинав, він починав використовувати наркотик інакше, ніж більшість однолітків. Дослідники припускають, що пацієнт ніби намагався контролювати свій настрій за допомогою таблеток, по суті використовуючи їх як антидепресанти.

За словами Куїмцидіса, випадок "Містера А" варто враховувати як захопливу аномалію, яка показує, що нам слід бути обережнішими з терапевтичним використанням МДМА.

Раніше Фокус писав про те, що британські вчені запропонували лікувати алкоголізм за допомогою екстазі.