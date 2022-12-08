Скорбь о питомце может быть такой же сильной, как и при потере человека: ученые объяснили почему

Исследователи считают, что мы должны позволить себе скорбеть, чтобы пережить утрату любимого домашнего животного.

Related video

Исследования показывают, что привязанность к другому человеку проявляется в нашем восприятии его как надежного источника комфорта, поддержки, когда он огорчен, чувстве удовольствия от его присутствия и тоски по нему в минуты разлуки. Любопытно, что ученые определили такие же особенности и наших отношений с любимыми питомцами, пишет Science Alert.

По словам преподавателя психологии образования и Центра смерти и общества Университета Бата Сэма Карра, наши отношения с домашними питомцами могут быть не менее эмоциональными, как и с другими людьми. Это подтверждают и научные исследования.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследования показывают, что некоторые группы людей склонны к развитию более близких отношений со своими питомцами. Как правило, это касается изолированных пожилых людей, тех, кто утратил доверие к окружающим, а также тех, кто полагаются на животных-помощников.

Кроме того, ученые обнаружили, что мы платим высокую цену за наши тесные связи с пушистыми, чешуйчатыми или пернатыми друзьями — скорбим о потере своих питомцев. По словам Карра, существует две наиболее распространенных и сильных причины усиливающих нашу скорбь — эвтаназия и бесправное горе.

Во-первых, смерть любимого питомца может быть единственным случаем в жизни, когда большинство из нас могут столкнуться с эвтаназией. Вина или сомнения по поводу принятого решения могут терзать людей и значительно усугубить горе.

Исследования показывают, что существуют разные реакции на эвтаназию домашних животных. Например, израильское исследование показывает, что 83% людей после эвтаназии питомца уверены, что приняли правильное решение и даровали животному покой. Однако канадское исследование показывает, что 16% человек после такого опыта чувствуют себя убийцами. Американское же исследование показывает, что 41% людей после эвтаназии питомца чувствуют себя виноватыми, а 4% и вовсе испытывают суицидальные чувства.

В то же время важно понимать, что эвтаназия также дает людям шанс подготовиться к утрате питомца — провести больше времени вместе, проявить любовь и заботу, приготовить любимое лакомство для друга.

Во-вторых, по словам Карра, мы можем столкнуться с бесправным горем — этот тип потери еще менее приемлем в социальном мире. Простыми словами, мы испытываем бесправное горе, когда общество в полной мере не ценит, а возможно и игнорирует наше горе, считая его недостаточной причиной. Например, ваш начальник не поймет, если вы возьмете выходной или отпуск, чтобы пережить горе от утраты питомца.

По словам психологов Роберта Неймейера и Джона Джордана, бесправное горе является результатом отсутствия эмпатии, когда люди отрицают собственное горе, считая его постыдным или недостаточным.

Ученые полагают, что бесправное горе, по видимому, сдерживает эмоциональное выражение и это затрудняет обработку и проживание утраты.

Ранее Фокус писал про кошачий алфавит — ученые рассказали, как нам общаться со своими питомцами.